Réseau routier – La RN 6 de nouveau opérationnelle

L’axe Nord du pays risque un enclavement face à la dégradation. Ce qui entraîne des soucis d’approvisionnement dans cette région de l’île.

Délabrée, la réhabilitation du principal axe menant vers la partie nord de l’île se poursuit malgré les retards dans l’avancement des travaux. Récemment, l’approvisionnement de la région Nord a été dérangé par la coupure de la RN 6 au niveau du PK 581+800 dans la localité de Marivorahona à cause des fortes précipitations et des niveaux de crues importants sur la rivière Manajeba. « Certains transporteurs ont été bloqués sur place, en attendant la réouverture de la route, d’autres ont repris le chemin du retour. Les passagers qui etaient vraiment pressés, ont opté pour le transbordement. C’etaient des canots qui ont assuré le transport des passagers et des bagages sur une distance de 80 mètres à peu près. Ces derniers doivent payer plus, pour pouvoir passer de l’autre côté, » explique un habitué de cet axe.

La déviation sur le PK 581 de Marivorahona a été entreprise afin de reconstruire le pont situé à cet endroit. Selon les informations émanant du ministère des Travaux publics « le trafic a repris depuis peu mais la gestion de ce dernier sur ce point kilométrique reste tout de même compliqué dans la mesure où l’accès à ce tronçon de route est strictement réglementé afin d’éviter un autre effondrement ».

Financement

La reprise du projet de réhabilitation de cet axe financé notamment par l’Union européenne ainsi que la Banque européenne d’investissement a été annoncée pour ce début d’année.

Selon ces bailleurs, des travaux d’urgence préliminaire ont été déjà effectués dans le courant du mois de décembre de l’année dernière. « Le matériel est déjà sur place et les travaux seront financés par l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement » a affirmé Cristobal Delgado Matas chef d’équipe de coopération de l’Union européenne lors d’une visite dans le Nord avec le nouvel ambassadeur de l’Union en fin de l’année dernière. Sur le plan du financement , la banque de l’Union européenne avait prévu d’octroyer en décembre 2017, une enveloppe de deux cent trente cinq millions de dollars dont cent vingt millions sous forme de prêt pour financer les travaux de réhabilitation des RN 13, reliant Ihosy à Taolagnaro et N 6, reliant Ambanja à Antsiranana.

Revu à la hausse, ce même financement atteint aujourd’hui plus de trois cent millions de dollars et devra concerner le financement des travaux d’urgence de réhabilitation de certains tronçons de routes pour les rendre plus résilientes aux intempéries surtout en cette saison des pluies ainsi que certains projets en cours. Les intempéries de ces derniers temps, notamment les cyclones ayant frappé la Grande île et qui n’ont pas épargné la partie Nord du pays auraient aggravé la dégradation de cet axe routier de la RN6