Prise du pouvoir – Passation d’abord, prestation de serment après

C’est officiel, la passation de pouvoir du Président avec son prédécesseur se fera avant la prestation de serment. Un ordre de passage des deux cérémonies qui divise les opinions.

Vendredi. La présidence de la République l’a officialisé. La cérémonie de passation de pouvoir se tiendra bien, avant la cérémonie de prestation de serment du nouveau Président de la République. L’événement se tiendra au palais d’Iavoloha, ce 18 janvier, à 11 heures.

Le rendez-vous aurait été décidé à l’issue d’une réunion préparatoire des cérémonies de prise de pouvoir du nouveau Chef d’état, entre l’équipe de ce dernier et celle de la présidence de la République, rapporte un journal de la capitale, hier. La formule adoptée, en 2014, lors de l’entrée en fonction de Hery Rajaonarimampianina, président de la République sortant, est donc, reprise. Cette fois-ci, les rôles sont inversés.

C’est au tour de Hery Rajaonarimampianina, de passer le pouvoir à Andry Rajoelina, président nouvellement élu. Dans son arrêt proclamant les résultats définitifs du deuxième tour de la présidentielle, le 8 janvier, la Haute cour constitutionnelle (HCC), édicte que « conformément à l’article 48 de la Constitution, la passation officielle du pouvoir se fera entre le Président sortant et le Président nouvellement élu en présence du Chef de l’Etat par intérim ».

Débat

Si les acteurs sont indiqués par la Cour d’Ambohidahy, elle ne précise, toutefois, pas le moment où devrait se dérouler cette passation. Le choix de tenir la passation de pouvoir avant la prestation de serment attise les débats, en effet. Une partie de l’opinion publique défend cet ordre de passage des deux cérémonies, tandis qu’une autre plaide pour une passation de pouvoir après la prestation de serment.

Dans une interview diffusée sur la Radio Madagasikara (RNM), Jean Eric Rakotoarisoa, président de la HCC, a déclaré, « la passation de pouvoir doit se faire après la prestation de serment. (…) Ce n’est qu’après la prestation de serment que le nouveau Président de la République l’est officiellement. C’est à partir de ce moment qu’il prend ses fonctions. Il est donc, clair que c’est au moment où il entre, officiellement, en fonction que la passation doit être faite (…) ».

Tiaray Fanahimanana, magistrat, défend, quant à lui, la thèse d’une passation de pouvoir précédant la prestation de serment. Tablant sur « la théorie de l’apparence», le magistrat soutient « qu’en apparence, c’est le peuple qui donne le pouvoir. Aussi, lorsque son élection est officialisée, on peut déjà considérer une personne comme étant le Président de la République. La prestation de serment indique juste le moment où il commence à travailler et non pas le fait qu’il soit Président (…) ».

La passation du pouvoir est une des nouveautés prescrites, expressément, dans la Constitution de 2010. à son article 48, elle dispose que « la passation officielle du pouvoir se fait entre le Président sortant et le Président nouvellement élu », sans plus. La Loi fondamentale n’aide pas, non plus, à trancher sur le débat concernant le moment où devrait se tenir la passation de pouvoir. Juste après la phrase mentionnant la passation de pouvoir, la Constitution ajoute, tout de suite, à son alinéa 2, qu’« avant son entrée en fonction, le Président de la République, en audience solennelle de la HCC, devant la nation (…) prête serment (…) ».