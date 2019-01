Pr Richard Ranarivony – « Quand l’université va, le pays va »

La dégradation de l’étude supérieure explique en partie, la situation socio-économique actuelle. Le professeur Richard Ranarivony, historien, soutient qu’on peut inverser la situation grâce aux potentialités des universités.

Quand l’université va, le pays va. L’université forme des élites. Si elle n’acquièrent pas de bons cursus, cela aura une répercussion sur la vie de la Nation », lance le Professeur Richard Ranarivony, la semaine dernière. Malheureusement, l’enseignement supérieur est en « dégradation ». « On devrait être impressionné lorsqu’on accède aux études supérieurs, que ce soit en termes de pédagogie on d’infrastructure. Mais ce n’est pas le cas, de nos jours», continue-t-il.

Il nous manque de la volonté politique pour faire avancer les choses.

« L’université n’est pas mise en valeur», poursuit ce président de l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie de Madagascar (APHGM). L’Etat ne verserait que 35 à 45% du budget annuel des universités, c’est notamment le cas à l’université d’Antananarivo. «On ne peut se permettre d’utiliser que 1% du budget pour le fonctionnement de l’université. Presque sa totalité est utilisée pour le paiement des bourses d’étude et des heures supplémentaires des enseignants », indique une source. Pour les pays émergeants comme le Brésil, la Chine, l’Inde ou l’Afrique du Sud, pourtant, l’enveloppe « enseignement supérieure » est importante.

Potentialités

Selon cet ancien Doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines à l’université d’Antananarivo, de 2009 à 2016, le financement de l’État est facultatif pour améliorer l’enseignement supérieur. «Grâce à la promotion des partenariats, nous avons pu restaurer la FLSH entre 2009 et 2016 », souligne-t-il. Un centre d’information et de documentation a vu le jour à la FLSH, suite au partenariat avec l’université de Barcelone. Un laboratoire d’apprentissage de la langue japonaise a été inauguré en mars 2016, grâce au partenariat avec le pays du Soleil levant.

Pour ce spécialiste en Histoire économique et sociale « l’éducation est la base du développement d’un pays ». Lui-même est le témoin d’une « ascension sociale », grâce aux études. Il a fait les classes primaires à Ihorombe où son père travaillait comme instituteur d’École primaire publique (EPP). Il a fait ses études secondaires à Antsirabe avant de poursuivre ses études supérieures en Philosophie à l’université de Toliara.

Il a travaillé comme enseignant d’Histoire-Géographie dans une école privée à Anjozorobe. Puis il a continué ses études à Strasbourg où il a obtenu une mention « Très bien », en Maîtrise en Sciences Historiques, Option Histoire économique et sociale, en 1994. La même mention pour le Diplôme d’Études approfondies (D.E.A) en Sciences Historiques, en 1995. Et une mention « Très honorable » pour le Doctorat en Sciences Historiques de l’Institut d’Histoire économique et sociale, en 1999. Il termine ses études, en 2015, où il a soutenu son Habilitation à diriger des recherches (HDR). Le professeur Richard Ranarivony soutient que les universités disposent de plusieurs potentialités exploitables, pour inverser la situation.