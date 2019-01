Piment café Behoririka – Bekoto et Silo énivrent les mélomanes

La nuit pluvieuse n’a pas empêché bon nombre de noctambules de remplir le Piment Café Behoririka. Bekoto et Silo ont émerveillé par leur complicité sur scène.

Des retrouvailles inédites comme annoncées, le public venu les redécouvrir sur la scène du Piment Café Behoririka a eu le privilège de les apprécier dans la soirée du 11 janvier. Un duo de chanteurs exceptionnels, dont le talent, la créativité, mais surtout la passion commune pour la musique subjuguent.

Bekoto et Silo surprennent toujours aussi bien qu’ils envoûtent par leurs compositions intemporelles. Aux antipodes l’un de l’autre à travers leurs genres respectifs, ils sont, néanmoins, complémentaires et très complices également. Vers 21h, le rideau s’est levé alors sur ce qui s’affirme comme une soirée mélodieuse, ornée de nostalgie et enivrante de leur part. Les inconditionnels de nos deux compères le savent déjà trop bien, Silo et Bekoto sur la même scène, c’est surtout un instant de convivialité unique à travers la musique. Autant grâce à leur proximité avec leurs fans, mais surtout leur complicité propre.

D’entrée, c’est à Silo de donner le ton de la soirée, « Ce soir, je vais surtout faire preuve de reconnaissance envers vous, mais surtout envers ce grand homme qu’est Bekoto avec qui je partage la scène. Communions ensemble à travers la musique », confie-t-il. L’un après l’autre, ils se sont relayés sur la scène, avec entretemps des moments de fraternité mélodieux teintés de poésie en duo.

Respect mutuel

Dehors, la pluie battait son plein, les rues étaient inondées À croire que le Piment Café Behoririka s’est transformé en une véritable arche de Noé pour les fans de Bekoto et de Silo. Qu’à cela ne tienne, leur musique étouffait les battements de l’averse sur le toit et le public s’est laissé emporter avec aisance par leurs prestations.

Silo au piano, Bekoto à la guitare, les deux camarades se renvoyaient la balle sur chaque morceau entamé. Dans un registre plus jazzy comme on le connaît, Silo a apporté une touche plus contemporaine aux compositions de Bekoto qu’on a apprécié pour ses mélodies acoustiques avec un zeste de folk. Faisant preuve de respect mutuel, les deux chanteurs ont ainsi enivré l’auditoire de leurs voix. Entre « Paiso ra-kena » ou encore « Lendrema », que tout le monde a au bout des lèvres, Bekoto nous a fait voyager aussi avec des compositions plus intimes comme « Embona » ou « Fianarantsoa ». Tandis qu, de son côté, fidèle à lui-même, Silo a assuré le show à sa manière, en enchaînant ses titres comme « New way » et « Tiana », mais aussi « Tantara taloha », et « Cham’faly » composé par Rado Andriamanisa.

Euphorique au fur et à mesure que les chansons se sont découvertes à travers le répertoire de la soirée, le public a ainsi pleinement profité d’un concert chaleureux et fraternel de la part de Bekoto et de Silo. Au final, même si les duos étaient assez brefs, les mélomanes présents étaient ravis de revoir ces deux génies de la musique, ensemble sur la même scène. Vivement la prochaine, avec plus de dynamisme et d’entrain de leur part !