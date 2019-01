Fonction publique – Amélioration des conditions sociales des fonctionnaires

Suggérant un élan de continuité, les employés du ministère de la Fonction publique du travail et des lois sociales exposent les progrès démontrés par leur département depuis quelque temps.

DélaisséS. Les collaborateurs au sein du ministère de la Fonction Publique de Reforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales (MFPRATLS) se relèvent en appuyant les affermissements constatés depuis quelques mois. « Les malversations et autres détournements ont été nos pains quotidiens depuis plus d’une décennie notamment sur la transparence du budget de fonctionnement du centre médico-social de notre département ministériel. Un centre qui était rarement approvisionné en terme de médicaments alors qu’à la base, un budget spécial devait y être alloué » déplore Yves Rakotonomenjanahary, directeur de la communication. Des faits qui ont poussé le personnel du MFPRATLS à procéder à une grève pour montrer leur indignation face à ce qu’ils qualifient «de dictature» depuis plusieurs années. Pour ce faire, ces fonctionnaires ont également dénoncé la mauvaise gestion des fonds publics ainsi que des faits de pots de vin, de corruption ou encore de pratiques frauduleuses dans la phase d’attribution de certains marchés sans mentionner les documents archivés qui ont été entièrement détruits suite au mauvais état du centre d’archivage. Cependant, depuis près d’un semestre, les choses semblent se remettre en place au sein de ce département ministériel.

Revendications

« De la rénovation des infrastructures dans chaque direction, jusqu’à la transparence sur la gestion des ressources du ministère, des améliorations se sont nettement fait ressentir » souligne Raivana Rafanambinantsoa, employé du ministère. Selon ces représentants des employés, près de soixante dix pour-cent des revendications annoncées pendant la grève a été respecté depuis. Notamment, l’installation d’un conseil national du travail ou encore l’assainissement du concours d’entrée dans la fonction publique. « Depuis ces quelques mois, la structure syndicale a été rétablie alors qu’elle a été mise de côté depuis de nombreuses années. C’est ce même syndicat qui est aujourd’hui en charge de la gestion des ressources financières annexes du ministère dont les recettes recueillies grâce au parking ainsi que la cantine du département » arguent ces employés. Auparavant, la transparence de la gestion de ces recettes laissait ces employés septiques. Une tendance progressive que ces derniers souhaitent voir se poursuivre afin de parfaire les conditions sociales des fonctionnaires aux seins de l’institution dans un signe de continuité.