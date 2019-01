Diana – Vers la protection du bassin versant

La campagne de reboisement 2019 a été ouverte, pour la Diana, samedi dernier. L’un des objectifs consiste à préserver le château d’eau naturel qu’est le Pic Badens.

Une bonne résolution. « Tsabo kakazo mahômby, loharano tsy ritry », ou « Reboisement réussi, source inépuisable », tel est le slogan de la région Diana pour la campagne de reboisement 2019. La journée du lancement officiel s’est tenue, samedi dernier, au Pic Badens-Joffre-ville, zone de reboisement communale.

Cette fois, le bois forestier a été mis à l’honneur lors de ce reboisement régional effectué dans la partie située à 30 km au sud d’Antsiranana. Cette zone abrite la seule source d’eau qui alimente la ville toute entière. Selon Théogène, technicien à la direction régionale de l’Environnement, de l’écologie et des forêts, dix mille pieds de jeunes plants des variétés « hintsy », « taimbariky » et « mandrirofo », ont été mis en terre sur une surface de cinq hectares.

Entraide

« Ces essences ont été choisies pour leur lente croissance et elles sont utiles pour la protection du bassin versant », a spécifié le technicien.

« Face à la pénurie d’eau que vit la population antsiranaise, la région Diana, en collaboration avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes, a porté son choix sur Joffre-ville afin de contribuer à la protection du bassin versant Besokatra, par la prise de conscience des usagers de l’eau », a expliqué Eddie Tongazara, chef de région.

Lors de son intervention à la fin de la séance de reboisement, il a lancé un appel à la conscience de tout un chacun sur cet impératif, garant de la préservation de la biodiversité et de l’environnement.

La journée au Pic Badens a rassemblé plus de cinq cents participants issus de toutes catégories de personnes, ce malgré l’accès difficile de ce lieu. En fait, ils se sont entraidés dans la mise en terre des jeunes plants.