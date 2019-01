Antsiranana – Le consul d’Australie kidnappé

Quatre bandits armés ont enlevé le consul honoraire d’Australie Zafarhoussen Habib. Les kidnappeurs ont libéré sa fille et son chauffeur.

Une escouade de ravisseurs a fait parler d’elle à Antsi­ranana. Dans la soirée d’avant-hier aux alentours de 19 heures, Zafarhoussen Habib, consul honoraire de l’Australie, est tombé dans les griffes de quatre bandits armés. Fils du propriétaire de l’établissement commercial Meva ou aussi Kintana, le diplomate allait regagner son foyer après son cours de Karaté lorsqu’il a été la proie des kidnappeurs.

Le rapt a été perpétré en pleine ville, dans le quartier Colbert, sur la rue Colbert. Zafarhoussen Habib était à bord de sa Renault Laguna, accompagné de sa fille et de son chauffeur lorsque le gang armé a sévi. Ayant fait irruption dans le véhicule, les assaillants ont pris le volant pour rouler à tombeau ouvert en direction de Lazaret Nord. Avant de s’évanouir dans la nature, la bande s’est débarrassée, en chemin, du chauffeur ainsi que de la fille du diplomate et opérateur économique d’origine indienne pris pour cible.

Éjectés

Pendant que les malfaiteurs prenaient le large avec la Renault Laguna après l’enlèvement, une Renault Clio de couleur rouge a été repérée dans le sillage de celle-ci. Apparemment, le captif a été transbordé dans la Clio après que les ravisseurs ont éjecté la fille et le chauffeur de Zafarhoussen Habib, avant qu’ils n’abandonnent en

banlieue la Renault Laguna. Hier, les forces de l’ordre ont retrouvé la berline du captif après avoir été signalées

de l’existence d’une voiture suspecte, laissée à l’abandon par ses occupants.

Âgé de quarante-deux ans, Zafarhoussen Habib a été fraîchement nommé consul honoraire de l’Aus­tralie. Ce calvaire le saisit alors qu’il s’imprègne des tâches qui lui sont allouées en qualité de diplomate. Envahie par des craintes de représailles, sa famille rongée par l’inquiétude se garde de porter plainte, de source auprès des forces de défense et de sécurité.

En tout cas, les forces de police et celles de la gendarmerie de la crête Nord de la Grande Île sont avisés du rapt. Un acte de banditisme peu anodin, inhabituel dans la ville d’Antsiranana.

De son côté, le Collectif des Français d’Origine Indienne de Madagascar a publié le kidnapping sur sa page facebook, quelques heures après les faits. À Tanà, la cellule mixte contre le kidnapping, basée au siège du commandement de la gendarmerie nationale au Toby Ratsimandrava suit de près l’évolution de l’affaire.

Raheriniaina & Seth Andriamarohasina