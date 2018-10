Madajazzcar – La clôture brille par son éclectisme

Avec une 29e édition qui aura conquis des mélomanes de toutes les générations. Cette année, Madajazzcar s’est clôturé en affichant l’étendue de la richesse musicale de sa programmation.

Enchanteur et surprenant à travers ses quelques nouveautés. Au bout de près de trois décennies d’existence maintenant, le festival international Madajazzcar n’en démord pas et s’affirme toujours avec rigueur et ferveur pour éblouir le public. Pour sa 29e édition, qui a égayé la capitale durant deux semaines, ce festival de jazz qui gagne continuellement en popularité auprès des mélomanes de tous âges s’est ainsi clôturé dans une convivialité absolue et une musicalité envoûtante, ce samedi. Dérogeant à la tradition, qui est de rassembler les inconditionnels du jazz, ainsi que le public en général à Antsahamanitra pour chaque clôture.

Cette fois, c’est au Stade couvert de Mahamasina que s’est ainsi tenu le rendez-vous pour un concert qui aura surtout brillé par le talent des artistes à l’affiche, mais également les rencontres artistiques entre les jazzmen nationaux et internationaux. C’est sur fond de ce petit renouveau à Mahamasina donc, que le concert de clôture du Madajazzcar conquiert les mélomanes qui ont copieusement bien rempli le stade. Avec l’incontournable Haja Ravaloson en maître de cérémonie, il débute vers 14 h en accordant l’honneur au duo Or’Pair, lauréat du tremplin jazz de cette année, d’ouvrir la scène. Le duo formé de Vahantsaina et Tantely, qui conjugue aussi bien maîtrise et créativité à travers chaque composition qu’il interprète aisément à la guitare.

Une édition généreuse

« Nous sommes satisfaits de cette 29e édition, malgré les difficultés auxquelles on a fait face et qui nous ont notamment limités dans la programmation. Ceci-dit, nous sommes aussi heureux de voir que le public du festival ne cesse de grandir chaque année et que la dimension internationale a pu être respectée, grâce à la participation de nos nombreux invités internationaux » affirme Désiré Razafindrazaka, président du comité d’organisation du Madajazzcar. De l’Hexagone, du Sénégal, d’Allemagne, des Etats-Unis et aussi d’Afrique du Sud, c’est un parterre de jazzmen et de groupes exceptionnels qui ont généreusement garni les scènes du festival cette année. Ces derniers qui se sont surtout plu à partager leur amour pour le jazz avec les musiciens nationaux aussi. À l’instar de l’Allemand Sebastian Studnitzky, qui fut accompagné sur scène de la crème du jazz actuel, Josia Rakoton­dravohitra à la batterie, Andry Mika à la basse, Joro Rakotozafiarison à la guitare et Njaka Rakotonirainy au clavier. L’Allemand à la trompette qui outre ses compositions, a aussi réjouit le public d’une interprétation inédite du titre « Tanisa » de Naly Rakoto­firinga aux côtés des musiciens. Pareil pour l’Américain Philip Maniez à la batterie qui, quant à lui, a partagé la scène avec Hasina Rakotoarimalala au saxophone, Fy Rajaofetra au clavier, Hents Andriamasi­manana à la basse et Linda Volahasiniaina aux percussions apportant un style jazz manouche au concert. Le groupe sud-africain Ancient Agents, quant à lui, ravi le public à travers son jazz contemporain teinté

d’exotisme qui envoûte aux rythmes de ses percussions. Un concert à la musicalité éclectique donc, il s’est clôturé avec la prestation du duo Rolf et Imiangaly, tous les deux fidèles au Madajazzcar depuis des années aussi. Au terme de cette édition, une 30e édition qui s’annonce grandiose serait ainsi déjà en gestation de la part du comité d’organisation du festival.