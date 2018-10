Football – éliminatoire Can – Faneva offre la victoire aux Barea

Grâce à un but de son capitaine, la sélection malgache a disposé de la Guinée Équatoriale, samedi au stade Nkoantoma. Match retour entre les deux équipes ce mardi à Vontovorona.

Bonne opération à l’extérieur. Les Barea ont remporté une précieuse victoire, samedi au stade Nkoantoma, face à la Guinée Équatoriale, durant la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Ils ont décroché ce succès en terre hostile grâce à une réalisation de Faneva Ima, à la 19e minute de jeu. Ce résultat permet à Mada­gascar de porter son total à sept points, dans le groupe A. La Grande île se rapproche de plus en plus de sa toute première qualification pour la phase finale du sommet continental.

Par rapport à la précédente sortie de la sélection, le dimanche 9 septembre dernier à Mahamasina contre le Sénégal, Nicolas Dupuis a opéré deux changements. Dabo a repris sa place devant la cage, aux dépens de Leda. Carolus a également réintégré le onze de départ, en remplacement d’un Bôlida légèrement blessé.

Le tournant du match est survenu à la 19e minute, quand Faneva Ima a inscrit l’unique but de la rencontre. Le capitaine des Barea a retrouvé le chemin des filets au meilleur des moments.

Sur une passe en profondeur lobée d’Amada, l’attaquant de Clermont a repris le cuir du gauche en pleine course. Le timing parfait et la précision de Faneva lui ont permis de tromper Felipe, le portier adverse (19e, 1-0).

But refusé

Quelques minutes plus tard, Madagascar était tout proche du deux à zéro. Sur une nouvelle ouverture d’Amada, Faneva s’est retrou­vé esseulé dans la surface de réparation, avant de remettre le ballon à Carolus pour le but du break.

Un but refusé, cependant, pour une position de hors-jeu nettement discutable. Plus rien n’a été marqué jusqu’à la pause. Idem en seconde période.

Dans l’autre affiche du groupe A, le Sénégal n’a fait qu’une bouchée du Soudan, à domicile. Victoire trois à zéro pour les Lions de la Teranga.

Au classement général, Sénégalais et Malgaches demeurent en tête, avec sept points. La Guinée Équatoriale est troisième avec trois unités. Et le Soudan n’a toujours pas ouvert son compteur.

La deuxième confrontation entre les Barea et la Nzalang Nacional, dans le cadre de la quatrième journée, est prévue ce mardi, au complexe sportif de Vontovo­rona. S’ils dominent une nouvelle fois leurs vis-à-vis, alors les hommes de Nicolas Dupuis seront définitivement hors-de-portée, mathématiquement parlant.