Destitution du président de la HCC – Un collectif d’associations saisit la HCJ

La destitution de Jean Eric Rakotoarisoa a été réclamée par un collectif d’associations. Une requête dans ce sens a été déposée, vendredi, à la Haute Cour de Justice.

Premier dossier. Les vœux du président de la Haute Cour de Justice lors de sa prestation de serment ne se sont pas réalisés.

Il a souhaité qu’il n’y ait pas beaucoup de dossiers à traiter. Quatre mois après sa mise en place, la HCJ reçoit sa première affaire. Un collectif d’associations a déposé hier une requête réclamant la destitution de Jean Eric Rakotoarisoa, président de la Haute cour constitutionnelle (HCC).

Lors d’une conférence de presse à l’hôtel Colbert, jeudi, l’Ong Green cross, Madagasikara velona indray, Madagasikara afaka et Fiverenana Androharano ont donné un ultimatum de douze heures pour dissoudre la HCC, à la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement.

« Ce délai est largement dépassé. C’est pour cela que nous saisissons la Haute cour de Justice parce qu’il [ndlr : le Président de la HCC] n’a pas encore démissionné] » explique Christian Erick Rambeloson, coordinateur du collectif d’associations.

Le collectif d’associations reproche au président de la HCC sa partialité et la violation de la Constitution à travers les décisions prises ces derniers mois.

Déni de justice

Afin de légitimer leur démarche, le collectif s’appuie sur l’article 35 de la loi 2014-043 relative à la HCJ qui dispose que toute personne physique ou morale peut porter requête contre les personnalités visées dans l’article 133 de la Constitution pour les actes qualifiés de crimes ou délits accomplis, liés à l’exercice de leurs fonctions au moment où ils ont été commis. Ainsi, leur requête porte, entre au­tres, sur le déni de justice, l’acte arbitraire ou attentatoire à la Consti­tution à travers des décisions erronées et non conformes aux attributions de la HCC.

Le fonctionnement de la HCJ est complexe. L’issue de cette initiative visant à destituer le président de la HCC est incertaine. D’emblée, le dépôt de requête ne constitue pas une cause de suspension de son mandat ou de sa nomination, dispose l’article 35 sur la HCJ.

Le Procureur général de la Cour suprême (PGCS), apprécie la recevabilité de la requête. Si elle passe à cette première épreuve, le PGCS saisit le Bureau permanent de l’Assemblée nationale qui procède à la création d’une commission d’enquête dans un délai de trois mois, comme le texte le prescrit. La commission d’enquête élabore une mise en accusation pour un scrutin public à majorité absolue. Après cela, le dossier revient à la HCJ pour instruction. Lorsque le dossier de procédure est en état, il est communiqué au PGCS qui doit prendre ses réquisitions dans un délai de dix jours.

Ainsi, il appartient à la HCJ de juger si les charges sont suffisantes ou non.

Les plaignants doivent ainsi s’armer de patience et doivent fournir suffisamment de preuves sur leurs accusations sinon c’est une peine perdue d’avance.