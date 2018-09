Toamasina I – Deux jeunes braqueurs relâchés

Deux présumés braqueurs, dont le fils d’un kidnappeur, ont bénéficié de la liberté provisoire, hier, au terme de leur comparution au parquet de Toamasina.

Déférés devant le parquet près du tribunal de première instance de Toamasina, hier, pour attaque à main armée, deux jeunes hommes, âgés de 22 et 25 ans ont été relâchés. D’après les premiers éléments de l’enquête, l’un d’eux est fils d’un policier déjà écroué pour le kidnapping d’Annie et d’Arnaud.

Lors de l’interrogatoire initié par la gendarmerie, aucune complicité entre le père et le fils n’a toutefois été établie. Le jeune homme appartenant à un gang opère dans des vols qualifiés. Dimanche, cette association de malfaiteurs avait projeté d’attaquer un cash point à Mangarivotra-Toamasina I. Mise au parfum de cette tentative, la gendarmerie l’a prise en filature et mis la main sur deux de ses membres à moto. « D’autres complices ont réussi à s’enfuir avec des armes », a relaté le commandant de compagnie de la gendarmerie joint par téléphone, hier.

À partir de fouilles, une trentaine de puces arrachées auprès de kiosques d’opérateurs mobiles ont été saisies sur les deux captifs. À travers une vérification de papiers, il s’est avéré que leur deux-roues a également fait l’objet d’une suspicion de vol. Du coup, la moto a été mise en fourrière.

Des plaintes

« Soumis au feu aux questions, le duo a fini par reconnaître plusieurs braquages perpétrés à Toamasina », a signalé un enquêteur.

À l’issue d’une série de plaintes de victimes à leur encontre, les forces de l’ordre saisies de l’affaire ont décidé de les surveiller de près. Durant les trois derniers mois, une accalmie semblait se rétablir où un seul vol aggravé, dont ce gang est l’auteur, a été enregistré, selon les explications du commandant de compagnie. Cette fois-ci, son plan est tombé à l’eau.

La gendarmerie sollicite toujours toute personne de bonne volonté à lui fournir des renseignements pour étoffer les indices déjà

parvenus entre ses mains. « Cette bande de braqueurs a longtemps sévi à Mangarivotra et dans d’autres quartiers de la ville de Toamasina », a

soutenu une source auprès du fokontany.

Les deux jeunes hommes répondaient d’une association de malfaiteurs et vol à main armée, hier, au parquet, mais ont provisoirement été libérés.