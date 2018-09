Rugby – match amical – Les Makis à l’épreuve d’Oxford

Le quinze malgache voit loin. Il prépare dès maintenant le Mondial 2023 qu’il rêve de disputer. Les Makis seront ainsi à l’épreuve des Anglais de l’université d’Oxford demain.

Dernière ligne droite. Les Makis de Mada­gascar sont dans les dernières heures de leur préparation avant d’affronter ce dimanche 16 septembre à Mahamasina13h la prestigieuse équipe de l’uni­versité d’Oxford.

La direction technique nationale de Malagasy Rugby a publié officiellement depuis hier la liste des vingt et un joueurs malgaches qui joueront ce 16 septembre et le 23 septembre contre l’équipe d’Oxford. Cette sélection de vingt et un joueurs a une moyenne d’âge de 23 et 24 ans avides d’expériences et de rencontres de haut niveau.

«Ces deux rencontres que Malagasy Rugby a pu trouver pour les Makis de Madagascar représentent vraiment un champ d’expérience en vue du prestigieux objectif qui est de participer à la Coupe du monde de 2023, avec au passage, une belle prestation durant les qualifications pour l’année 2022», rappelle le directeur technique national de Malagasy Rugby Antsoniandro Randrianorosoa.

L’équipe d’Oxford est dans nos murs depuis quelques jours et a aussi comme objectif de partager ses expériences avec le rugby malgache. Une équipe universitaire qui demeure un vivier pour la sélection britannique de rugby à XV.

«On ambitionne vraiment une qualification pour la Coupe du monde de 2023. Les joueurs qu’on a appelés contre l’université d’Oxford sont des joueurs qui sont pressentis pour disputer les qualifications à la Coupe du Monde en 2022 et éventuellement emmener Madagascar au Mondial. A moyen terme, on envisage aussi un match-test contre une équipe française vers le mois de mai 2019, pour préparer notre sélection nationale en vue de la SilverCup Afrique groupe B», explique Antso­niandro Randrianorosoa.

Comme il s’agit d’un partage d’expérience, des séances d’entraînement seront au programme entre le 16 et le 23 septembre entre les Makis de Madagascar et l’équi­pe universitaire d’Oxford.

Liste des Makis

1-JEAN Garcia – 3FB PILIER G (1m83 115kg)

2- RAKOTONIRINA Sylvain – TAM Anosibe PILIER D/TAL (1m67 95kg)

3- RAKOTOARISOA NantenainaNarly – 3FB PILIER (1m80 120kg)

4- ANDRISOA Bonard Mamitiana – FITAMIBA PILIER (1m80 95kg)

5 -RANDRIANARIMINOSirakaFennux – 3FB PILIER (1m80 102kg)

6- LIVASON JinohTanjaka- UASC TALONNEUR (1m74 80kg)

7 -RATSIMANDRESY TahinaIlda – COSFA TALONNEUR (1m75 85kg)

8 -RATSIMBAZAFY Dimbiniaina H 2 3F5 PILIER (1m73 94kg)

9 -RAKOTONDRASOA Nantenaina (5/6) – SCB PILIER /3è Ligne (1m76 88kg)

10 -HAJANIAINA OmaricCharmot- 3FB DEMI (1m68 67kg)

11 -MAHAVY Julio – 3FB OUVERTURE (1m83 95kg)

12 -RAMANGALAHY Jean Fabrice – USA Ankadifotsy ¾ CENTRE (1m81 80kg)

13 -RAZAFIMAHATRATRA Andrianiaina – TFMA Ankasina 1er CENTRE (1m65 80kg)

14 -RAZAFINDRATSIMBA S Antony – USA Ankadifotsy 2è LIGNE (1m80 90kg)

15 -RATOAVELONANAHARY Cels – STM 2è LIGNE (1m89 100kg)

16 -RARIVOSONMaminiaina – USCAR ¾ CENTRE (1m81 70kg)

17 -RAMANGALAHY Tsilavoniaina – CNAPS Rugby 2è LIGNE (1m83 98kg)

18 -RAKOTOZAFY Sitrakiniaina – TAM Anosibe AILIER (1m67 75kg)

19 -RANAIVOSON Nantenaina – 3FB AILIER (1m75 79kg)

20 -RAKOTOSON Alain – JSTA AILIER (1m72 77kg)

21 -RAKOTONIAINA Patrick – TFA Anatihazo 3è LIGNE (1m80 80kg)

22 -RAMAMONJISOA Herizo – TFA Anatihazo 2è LIGNE (1m78 85kg)

23 -FILIMASON Alberto – USCAR 2è/3è LIGNE (1m83 89kg)

24 -RANDRIANARIVELO V Riantsoa – FTM 2è LIGNE (1m81 80kg)

25 -RAKOTONIAINA Tsilavine Eric – SCB 3è LIGNE (1m72 80kg)

26 -RANDRIAMIZA Ismael Jimmy – COSFA PILIER (1m73 85kg)

27 -MAMINIRINA Solo Heritiana – USCAR 2è/3è LIGNE (1m83 85kg)

28 -RAMANANTSOA N Faniriniaina – 3F5 ARRIERE (1m71 79kg)

29 -RAMANGALAHY FalyNandrianina – USA Ankadifotsy AILIER (1m85 72kg)

30 -HERY ZHINOT – TFA Anatihazo ¾ CENTRE (1m75 78kg)

31 -RAZAFIMANANTSOA Elie Jean – STM 2è LIGNE (1m89 110kg)

32 -RANDRIAMANANTENA Tanjona – 3FB 3è LIGNE (1m70 75kg)

33 -RAZAFINDRA Edson Mickael – FTM OUVERTURE (1m73 65kg)

34 -RASAMOELINA Tokinirina Yvon – FTM PILIER (1m74 92kg)

35 -RASOLOFONIAINA S Antodina – USA DEMI (1m60 65kg)

36 -RAKOTOARIVELO MboazafyNoe – COACH (1m80 85kg)

Coach: ANDRIAMARO HajasoaMaminiaina

Coach :MboazafyNoé