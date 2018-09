Football – Poule des AS – Première balle de match des Fosa

Fosa Juniors a une première occasion de glaner le titre national, ce dimanche. Il lui faudra battre Elgeco Plus et espérer un faux-pas de la CNaPS Sport, contre le FC Vakinankaratra.

Fosa Juniors Boeny (10 pts) accueillera Elgeco Plus Anala­manga (1 pt), ce dimanche, au stade Rabemananjara de Maha­janga. Dans l’autre rencontre de la cinquième et avant dernière journée de la Poule des AS, la CNaPS Sport Itasy (7 pts) se déplacera sur la pelouse du FC Vakinan­karatra (4 pts).

Le champion du Boeny peut décrocher le titre national, à cette occasion, à deux conditions. D’un côté, Fosa devra tout d’abord battre Elgeco Plus. Les hommes de Bob Kootwijk avaient déjà disposé des champions d’Analamanga à Maha­masina, lors de l’ouverture de cette Poule des As.

Ils l’avaient emporté sur le score de deux buts à un, grâce à une réalisation de Mario et à un penalty transformé par Baggio. En parlant de Baggio justement, le néo-capitaine (ndlr : promu depuis le départ de Dax) était touché à la cheville dernièrement. Il n’a pas rejoint les Barea lors la semaine dernière, pour le match contre le Sénégal, alors qu’il était bel et bien convoqué, en raison de cette blessure.

Mais il devrait revenir ce dimanche. Ce qui constituera un véritable atout pour la formation majungaise.

Elgeco Plus sera, quant à lui, privé de son capitaine, Dino. L’ailier avait été expulsé lors de quatrième journée.

Difficile à conquérir

L’absence d’une de ses principales armes offensives constituera un handicap consi­dérable pour le champion d’Anala­manga, qui sera toujours dirigé par le duo Bob Hubert – Rob, jusqu’à la fin de cette Poule des As, après l’éviction du coach Hery Be à l’issue de la troisième journée.

De l’autre côté, Fosa Juniors devra également espérer un faux-pas de la CNaPS Sport, à Antsirabe, pour être couronné. Lors de la première journée, les Caissiers avaient nettement dominé les joueurs de la commune urbaine d’Antsi­rabe sur le score de trois buts à un, au complexe sportif de Vontovorona.

Mais cette fois-ci, la rencontre se jouera au stade Vélodrome, une enceinte difficile à conquérir qui met souvent à mal les visiteurs avec sa pelouse poussiéreuse. Pour rappel, Elgeco Plus y a concédé une lourde défaite. Fosa Juniors s’y était également cassé les dents, se contentant alors d’un résultat de parité.

Au vu des précédents résultats, le FC Vakinan­karatra semble vraiment difficile à manœuvrer dans son antre. Leda et les siens sont prévenus.