Exposition – L’épopée de deux artistes plasticiens

Entre art visuel et art plastique, ce sont deux univers bien distincts et complémentaires qui s’exposeront à l’Is’Art Galerie prochainement pour éblouir l’esprit du public.

Abstrait tout en étant accessible et porteur d’un message universel. C’est ainsi que se décrit la créativité de ces deux artistes qui sublimeront de leur talent l’Is’Art Galerie Ampasanimalo, du 2 septembre au 11 octobre. D’une manière éclectique, l’artiste peintre pluridisciplinaire, Taka Andria­navalona et l’artiste plasticienne Yuka, convient tous les férus d’art à s’imprégner de « Char’mbahoaka ».

Synthèse d’un parcours initiatique entrepris respectivement par les deux artistes, cette exposition illustre cette perception commune qu’ils ont vis-à-vis de l’art visuel. D’une manière plutôt figurative, conjuguant deux personnalités différentes, l’exposition promet étonnement et révélation pour le public. « Char’mbahoaka », c’est le charme du peuple que Yuka et Taka Andria­navalona illustreront avec ferveur, leur maîtrise de l’art contemporain. Abordant plusieurs thématiques à travers chaque œuvre exposée, ils se plairont à éveiller la curiosité du public, suscitant diverses interprétations propre à eux mêmes.

Éclectisme en couleur

« Char’mbahoaka est une exposition porteuse de message via l’attraction, l’expression et la fascination qu’apporte un trait sur une œuvre. En outre, on y insuffle aussi une attitude, une personnalité et un visage pour mieux donner vie à cet art visuel, qui par la suite inspirera le public », décrit Taka Andrianavalona. De la peinture, en passant par l’aérosol, le recyclage, tout en mélangeant différentes techniques, en associant grattage et jet de peinture, c’est ainsi que ces deux artistes s’expriment par le biais de leur création visuel.

Ils scandent l’unité dans la diversité, tout en affichant un certain engagement dans la conception de ce « charme du peuple». Le tout grâce à une ribambelle de couleurs et d’innovation par lesquelles les deux artistes extériorisent leur vision. Population de la capitale, laissez-vous charmer et ébahir par ces deux artistes, le temps de cette exposition.