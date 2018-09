Étude supérieur – La science politique à l’université

La Faculté de Droit, d’économie, de gestion et de sociologie change. Cette transformation donne naissance au département de Science politique à l’université d’Antananarivo.

Etudier les processus politiques dans une université publique est désormais possible. L’université d’Antananarivo vient d’ouvrir la filière Science politique, grâce à la transformation de la faculté de Droit, d’économie, de gestion et de sociologie (Degs), en deux facultés. La faculté de Droit et de science politique, d’un côté et la faculté d’Economie, de gestion et de sociologie, d’un autre. « Cette décision fait suite à l’effectif élevé des étudiants à la mention Droit. Ils sont autour de trois mille, actuellement. En même temps, l’opportunité de mettre en place la Science politique se présente », indique le professeur Panja Ramanoelina, président de l’Université d’Antananarivo. C’était à Ankatso, hier, dans le cadre de l’annonce officielle de l’ouverture de la Faculté de Droit et de science politique, en présence d’Eric Rakotoarisoa, président de la Haute cour constitutionnelle, de Monique Rasoazananera, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de Noro Vololona Harimisa, ministre de la Justice.

Partenariats

Les débouchés des diplômés en Science politique sont larges et nombreux, à savoir, administrateur public, politologue, ainsi de suite. Avant l’ouverture de cette faculté, la filière n’existait que dans quelques universités privées où les frais d’études dépassent largement les moyens de la grande masse. A partir de maintenant, les bacheliers qui sont passionnés par cette science peuvent l’étudier à moindre coût. Ils n’auront qu’à payer les droits de concours et les frais d’inscription. Le professeur Panja Ramanoelina a indiqué que cette mention devrait être ouverte dès la prochaine année universitaire. Le Dr Faratiana Esoavelomandroso, responsable de la mention Droit, de préciser que l’ouverture de ce département se fera progressivement.

Ces responsables à l’université d’Antananarivo admettent que l’infrastructure d’accueil et le nombre d’enseignants posent encore problème. La Faculté de Droit et de science politique ainsi que celle de l’Economie, de la gestion et de sociologie vont être concentrées dans l’ancien bâtiment de la Degs. Ils rassurent, en outre, qu’ils ne vont pas laisser ces problèmes bloquer l’avancement du projet. Une commission va s’occuper de la gestion d’utilisation des salles disponibles. En outre, la Faculté va développer ses partenariats avec des universités étrangères pour assurer l’enseignement.

« De telles innovations vont nous mener vers le développement », conclut le professeur Marie Monique Rasoazananera.