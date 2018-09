Changement climatique – Un Plan national pour les secteurs clés

Le Cellule de prévention et de gestion des urgences de la Primature organise à Mahajanga, un atelier pour donner une base solide aux acteurs clés sur la résilience climatique.

Acquérir une base solide sur les thématiques du changement climatique. Un atelier de sensibilisation des acteurs clés en matière de Plan national d’adaptation au changement climatique (PNA) et d’introduction du Programme stratégique pour la résilience climatique (SPCR) a démarré hier, à Mahajanga. Il est organisé par la Cellule de prévention et de gestion des urgences (CPGU) au sein de la Primature.

Il s’agit de mettre en œuvre la composante B du Programme pilote pour la résilience climatique de Madagascar (PPRC), relative au renforcement des capacités institutionnelles afin d’intégrer cette résilience dans la planification du développement.

Points essentiels

Les acteurs clés en matière de PNA dans les régions Boeny et Betsiboka participent à cette réunion qui prend fin ce jour. Les secteurs vulnérables- la santé, la population, l’eau et les forêts-, les organisations non gouvernementales et les communautés de base sont touchées par cette action.

« À l’issue de l’atelier, les participants acquerront une base solide sur les thématiques du changement climatique, à savoir les aspects de l’adaptation et de la résilience climatique. Ils se trouveront sur le même niveau dans l’élaboration du PNA actuel, sur les orientations des actions futures ainsi que sur leurs rôles dans le processus », explique le secrétaire exécutif du CPGU, le général Mamy Razakanaivo. Ils seront également aptes à partager les points essentiels du processus d’élaboration du PNA, à informer et à sensibiliser les acteurs sur l’importance du PNA.

Le changement climatique crée un impact non négligeable sur les domaines environnementaux, sociaux, économiques et culturels à Madagascar. Le passage des cataclysmes climatiques, l’augmentation de la température, la diminution des précipitations, la sècheresse, continuent de s’intensifier.

C’est dans cette optique que le gouvernement s’est engagé à intégrer la dimension adaptation et résilience climatique dans ses documents de planification pour le développement. Une ébauche du PNA sera achevée d’ici la fin de l’année.

Le Climate Investement Funds a apporté une assistance au gouvernement sous forme de dons afin de mettre en œuvre le PPRC. La CPGU est l’agence d’exécution qui se charge du SPCR validé en 2017 pour Madagascar, afin de mettre en place un environnement favorable à sa mise en œuvre.