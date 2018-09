Agriculture – Revaloriser les terres arables du Sud

Réputé pour ses conditions arides, le sol du sud de Madagascar décourage les acteurs du secteur agricole. Des techniques existent pourtant pour contourner ce facteur de blocage.

Sur huit millions d’hectares de superficie cultivable dans tout Madagascar, environ deux millions et demi de ces hectares sont exploités. Soit, seulement 4 % de la superficie totale du pays et 31 % des terres cultivables. C’est dans l’optique d’augmenter ces statistiques d’exploitation que la question de la valorisation des terres du Sud à travers l’application de l’agriculture à grande échelle a été abordée au Salon international de l’agriculture hier. Opérant dans le domaine de l’agriculture dans la zone Sud de l’île depuis près d’une décennie, Tozzi Green met en avant, à la zone Forello Tanjombato, les espèces cultivées ainsi que l’évolution et l’amélioration de sols dégradés dans le Sud de Madagascar où la terre est réputée pour son caractère aride, dur et difficile à cultiver. Spécialisée dans la culture vivrière, la société dédie une grande partie de ses terrains à la plantation de matières premières alimentaires. « Pour promouvoir l’agriculture durable à grande échelle, nous cultivons essentiellement du maïs en agriculture pluviale sur une surface d’environ quatre mille hectares. Ainsi que des légumineuses et des plantes à huiles essentielles comme le géranium dans le cadre d’une culture en irrigation goutte à goutte sur une superficie de quatre-vingts hectares du fait de la faible précipitation dans notre zone d’activité », souligne Hando Tiana Andrianandraisanari-vonjy de Tozzi Green Madagascar.

Diversification

« Par ailleurs, dans l’objectif d’améliorer la qualité du sol dans ces zones agricoles arides, il a fallu identifier et développer des variétés de cultures adaptées en appliquant une politique de diversification des espèces cultivées », rajoute-t-elle. Ainsi, afin de renforcer le processus de revalorisation des terres arables du Sud notamment dans l’Ihorombe, la société applique et conseille la stratégie de la rotation culturale en privilégiant la plantation de légumineuses durant les premières années afin d’enrichir le sol. Une technique qui, jusqu’ici, a permis à Tozzi Green de réhabiliter et fertiliser un peu plus de six mille hectares de terres vierges asséchées tout en générant annuellement un peu plus de trois mille emplois directs et donc des retombées positives sur la population ainsi que l’économie locale. « Au-delà de la valorisation des terres, les vastes étendues de cultures développées grâce à cette technique constituent aussi une barrière naturelle contre les feux de brousses qui sont tout de même le principal fléau écologique dans la région Sud de Madagascar », conclut Hando Tiana Andrianandraisanarivonjy