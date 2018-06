Santé – Des centres de santé de base fonctionnels dans neuf régions

Succès. Dix millions de personnes issues de neuf régions ont bénéficié des soins de santé durant cinq ans grâce au programme d’appui aux secteurs sociaux de base de santé (Passoba Santé), financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par l’Unicef, l’Agence française de Développement (AFD) et le ministère de la Santé publique. La clôture de ce projet s’est déroulée à l’hôtel Ibis Ivandry, hier. Durant la crise 2009, plusieurs centres de santé de base ont été fermés, pour mauvaise gestion et manque de ressources humaines.

Afin de renforcer l’accès à la santé dans les zones enclavées et pour aider les personnes les plus défavorisées, soixante-treize cen­tres de santé de base (CSB) ont été ré-ouverts dans neuf régions de Madagascar dont Analanjirofo, Anosy, Atsimo Andrefana, Atsinanana, Betsiboka, Boeny, Menabe, Sava et Vakinankaratra. Deux cents CSB ont été réhabilités. Cinq cent trente-huit agents de santé postés dans ces différents CSB ont été admis fonctionnaires.

« Plusieurs atouts ont été apportés par le projet Passoba. Ces atouts restent à notre disposition », affirme Harinirina Yoel Rantomalala, ministre de la Santé publique.

Pérennisation

Les directeurs régionaux ont appliqué des stratégies afin de sauvegarder le système et les acquis dans le projet. « Le projet nous a aidés en matière d’équipements, médicaments et personnel de santé. Nous avons fait des efforts dans l’utilisation de budget de l’État. Le personnel de santé a acquis des formations en termes de gestion de fonds car il faut souligner que le budget de l’État n’assure pas à 100 % la couverture en santé, mais nous avons toujours besoin d’appui technique et financier. Il est sûr que nous ne manquons pas de médicaments pour les années à venir car le système “Fanome” nous a permis de ne jamais enregistrer des pertes. Le rôle des responsables au niveau régional et au niveau des districts est de surveiller la véracité de la gestion de fonds », explique Tolojanahary Rajaonarison, directeur régional de la santé de Betsiboka. Une solution technique a été avancée lors de cette cérémonie. Il s’agit de la mise en place d’une plateforme nationale de RSS. Tous les partenaires techniques et financiers œuvrant dans différents programmes interviennent pour un flux de fonds important afin de pérenniser les activités.