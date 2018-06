Nouveau gouvernement – La date des élections en priorité

Le Premier ministre Christian Ntsay priorise la fixation du calendrier électoral. Une rencontre avec la Commission électorale nationale indépendante se tiendra ce jour.

En gestation. Les états-majors politiques peuvent affiner leurs stratégies électorales. Outre l’organisation générale du nouveau gouvernement, la détermination de la date des élections a été discutée en conseil du gouvernement hier, au palais de Mahazo­arivo. À entendre le Premier ministre Christian Ntsay, des consultations sont en cours pour déterminer le calendrier électoral. « Je promets que ce sera fait dans les plus brefs délais. (…) Il est nécessaire de sortir la date des élections, notamment la présidentielle, pour que tout le monde puisse s’y préparer », explique-t-il. En concertation avec la Commission électorale nationale indépendante (CENI) le gouvernement le fera le plus tôt possible.

Le 8 mai, la CENI a mis en exergue trois scenarios. Le report des élections en 2019, l’organisation des scrutins suivant le prescrit constitutionnel, ou l’élection anticipée. Toutefois, la Haute cour constitutionnelle (HCC) dispose dans l’article 8 de sa décision du 25 mai, « l’organisation d’une élection anticipée durant la saison sèche au cours de cette année 2018 ». Ainsi, conformément à cette décision de la HCC, le gouvernement doit organiser une présidentielle anticipée en éliminant ainsi les deux autres scenarios.

Un délai minimum

Afin d’assurer le bon déroulement de l’élection, la CENI a demandé un délai minimum. « Pour des raisons liées à des préparatifs techniques et matériels, la date la plus proche que la CENI propose pour organiser le premier tour d’une élection anticipée est le mercredi 29 août 2018 », affirme Hery Rakotomanana, président de la Commission électorale. Selon cette entité en charge des élections, elle disposerait déjà d’un calendrier provisoire. « Ce calendrier électoral est sujet à discussion et réclame la collaboration », soutient Thierry Rakotonarivo, vice-président de la CENI. Sauf changement, la rencontre entre celle-ci et le gouvernement aura lieu ce jour.

Mandaté pour préparer une élection libre, inclusive, transparente et acceptée de tous, le Premier ministre a posé quelques conditions au préalable. Dans son discours, lors de la cérémonie de passation avec Solonan­drasana Olivier Mahafaly, Christian Ntsay a insisté

sur trois points. Il s’agit de l’apaisement, du renforcement de la sécurité, aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain, et de l’amélioration de la gouvernance publique.