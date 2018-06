Fête de la musique – La rue Rainitovo arborera un air festif

Des événements riches en couleurs marqueront la Fête de la musique, le 21 juin, dans l’une des artères à Antsahavola. Arts de la rue communient avec la musique pour l’occasion.

L’initiative revient à la propriétaire de Bamboo Lodge et Spa, Toavina Rakotondrasoa. Elle concocte, avec les riverains de la rue Rainitovo à Antsahavola, quelques manifestations festives pour marquer jovialement la Fête de la musique dans leur quartier. En effet, la ruelle qui sillonne le restaurant L’Orion jusqu’à l’hôtel Shangai, offrira une bonne occasion de faire la fête en musique.

Le programme s’annonce haut en couleurs. À commencer par une bonne action en peignant les escaliers reliant cet axe à la rue en pavée à Antaninarenina, dans la journée. L’artiste spécialiste des graffitis de rue Naty Kaly et l’association Io, participeront à ce projet. Puis, quelques numéros de cirque avec l’association L’Aléa des possibles, contribueront à émerveiller petits et grands. Trois scènes sont prévues pour accueillir les amateurs de musique pour partager leurs œuvres aux gens.

Fédérateur

Voilà en gros l’esquisse de cet événement dont le thème s’intitule « Ampy daty» ou « Up date » en anglais, selon les explications de la responsable. «Tout d’abord, cet événement est ouvert à tout le monde sans exception. Qu’ils habitent dans notre quartier ou pas, ils sont les bienvenus pour participer ou pour assister. Ampy daty permettra de tisser des liens entre gens du monde qui viendront pour cette occasion. Il y aura quelques disciplines par lesquelles les artistes peuvent s’exprimer et on fera de telle sorte que tout le monde puisse passer de bons moments. On incite tous ceux qui se considèrent comme artiste à réagir. Et si c’est pour

assister, venez en tenues colorées, ce sera plus sympa. Notre objectif consiste à pérenniser cette organisation à rythme annuel afin de créer un nouveau spot touristique dans la capitale, étant donné que c’est un passage obligé pour la plupart des touristes après leur arrivée et avant leur départ. Ce sera l’occasion de marquer en même temps la Fête de la musique, le mois de l’enfant et la fête de l’indépendance », précise Toavina Rakotondrasoa.

Quelques grands noms de la musique malgache sur différentes disciplines se sont déjà joints à cet événement. Les enfants d’Amboasarikely et d’Antsahavola participeront aux numéros de cirque sous l’encadrement de L’Aléa des possibles. Toute participation sera à titre gratuit dans le seul but de fêter la musique tous ensemble dans un esprit convivial.