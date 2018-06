Direction des impôts – La grève syndicale vire à la lutte politique

La grève à la direction générale des impôts perdure. Elle est en train de sortir du cadre syndical pour devenir carrément politique. Les revendications n’ont plus rien de syndicales. Des insultes et des propos calomnieux ont été entendus dans certains discours. Des affirmations gratuites visant à dénigrer systématiquement certaines personnes.

Les syndicats et les employés sont en train d’être instrumentalisés pour servir des causes politiques assez précises.

La grève en général et celle des employés de la direction générale des impôts se trouvent sur une pente dangereuse. Presque tous les syndicats veulent imposer au gouvernement le ministre qu’ils veulent pour gérer leur département. On se demande si l’État, le Président et le Premier ministre servent encore à quelque chose dans cette situation. « À l’avenir, tous les départements, toutes les directions seront ingérables si on continue à bousculer la hiérarchie, si tout le monde veut être ministre, si tout le monde veut diriger », déplore un cadre de la direction des impôts qui désapprouve cette grève illimitée. « Il me semble qu’on sert plutôt des intérêts politiques que ceux des employés et du pays », continue-t-il. C’est la crédibilité de l’administration censée servir la population qui se trouve ébranlée par cette grève. Le pire est qu’il se pourrait que quelqu’un qui n’a pas les compétences requises mais poussé par cet élan populaire se retrouve à la direction de ce département sensible. Ce serait la catastrophe.

Si c’est cela le changement voulu, ce serait tout simplement un suicide. Il s’agirait d’une perche tendue à la médiocrité.

Jusqu’à preuve du contraire, les impôts et les taxes constituent l’une des principales ressources de l’Etat malgré une piètre prestation de recouvrement fiscal.La grève prive donc l’État des moyens financiers qui lui permettent d’assumer ses tâches vis à vis des citoyens. Les conséquences de la grève se feront sentir tôt ou tard et aggraveront inévitablement la situation économique déjà précaire.

À propos de revendications, celles des syndicats de la direction générale des employés auraient déjà dû avoir des réponses satisfaisantes selon une source autorisée. La grève arrive ainsi au mauvais moment et bloque tout le processus.