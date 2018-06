Basketball – N1A – Trois équipes dans un mouchoir

La première phase des championnats de Madagascar N1A a procédé hier à l’avant-dernière journée. Les quatre meilleurs à l’issue de cette phase joueront la Coupe de la ligue de Boeny.

Trois clubs en l’occurrence la Gendar­merie nationale basketball club, le Club omnisport de la police nationale et le Cosmos se bousculent en tête du groupe A à l’issue de la sixième journée des championnats nationaux N1A.

Ces trois formations ont arraché hier, à Mahajanga, leur cinquième victoire chacune, outre leur unique défaite de cette première phase. L’équipe de Diana, COSMOS a disposé de SEBAM Boeny à domicile, hier, sur le score de 83 à 74. La bande à Hyacinthe a maîtrisé la situation dès l’entame du match et a mené avec plus de dix points d’écart, 45 à 34 à la pause.

Au troisième quart temps, puis au début du quatrième, les protégés du coach Germain Rasolondrazana ont dominé de plus en plus les Majungais. Ils ont même accéléré leur rythme de jeu en quatrième période. Le spectacle a été aussi au rendez-vous avec les dunks à plusieurs reprises de Naina et Roberson.

Le SEBAM est revenu petit à petit au score à trois minutes de la fin, en assurant leurs rebonds. « Nous sommes satisfaits jusqu’ici de notre parcours, cinq victoires et une défaite contre l’AS Victoire. Notre objectif est pour ce premier tour d’arracher le maximum de victoires », a souligné Germain Rasolondrazana. Ce club de Diana affrontera ce vendredi, dernière journée de la première phase l’ASCUT Atsinanana.

La gendarmerie Vakinan­karatra poursuit également sa lancée en enchainant des succès. Les Gendarmes ont défait hier 2BC également de Vakinankaratra sur le score de 87 à 64. Outre son unique défaite face à l’ASCUT, les policiers viennent d’enregistrer leur cinquième victoire lors de l’avant-dernière journée, sur le score de 71 à 56 face à l’ABBS Sava.

Dernière journée décisive

«Il y avait beaucoup trop de pertes de balle lors de notre rencontre face à l’ASCUT», explique Guillaume de leur unique défaite de cette phase. Ce club sera opposé au SEBAM Boeny ce jour. Dans le groupe B, l’Association sportive de la commune urbaine de Toamasina domine en solo la course.

Au repos hier, les Tama­taviens caracolent en tête de leur groupe avec cinq victoires et une défaite. Chez les dames, les Majungaises de Soma beach basketball club se trouvent en tête du groupe A après leur quatrième victoire de ce mercredi face à Fandrefiala Analamanga par 59 à 55.

Et dans l’autre groupe, MB2ALL Analamanga se hisse en pole position après trois succès et une défaite. La septième et dernière journée de ce vendredi déterminera le classement à l’issue de cette première phase du sommet national N1A. Les deux premiers du groupe A d’une part, et les deux meilleurs de la poule B, de l’autre, s’affronteront en demi-finales de la Coupe de la ligue de Boeny, ce samedi. Les finales auront lieu ce dimanche.

Résultats

Hommes

MB2ALL Analamanga-SBBC Boeny (83-65)

COSMOS Diana-SEBAM Boeny (83-74)

GNBC Vakinankaratra-2BC Vakinankaratra (87-64)

COSPN Analamanga-ABBS Sava (71-56)

Dames

ASA Analamanga-JSB Boney (56-53)

Fandrefiala Analamanga-TAMIFA Amoron’imania (75-69)

ASCUT Antsinanana-JEA Vakinankaratra (69-40)

TMBB Analamanga-AS Victoire Boeny (66-63)