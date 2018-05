Port de Mahajanga – Un bateau à destination des Comores sombre

Un bateau transportant une soixantaine de passagers, à destination des Comores, a sombré près du port de Mahajanga, samedi après-midi. Ses passagers sont sains et saufs mais les bagages ainsi que presque toutes les marchandises ont été abîmées.

Des matelas en éponge, des centaines de bidons vides, des planches et tant d’autres objets ont flotté sur la surface des la mer. Certaines personnes ont perdu tous leurs effets personnels avec leurs pièces d’identité.

« Cinq articles, d’une valeur de seize millions d’ariary, qui m’ont appartenu sont irrécupérables. L’embarcation était trop surchargée et a sombré en gitant sur un côté. Le bateau ne serait pas assuré auprès d’une compagnie. Au final, la perte en argent est considérable », a déploré un opérateur économique.

Des profiteurs ont alors volé des bagages et des objets dans le désordre. Le commandant de la brigade de la Gendarmerie du port a pourtant assuré que toutes les marchandises, les bagages ainsi que tous les matériels récupérés étaient bloqués et gardés au bureau.

Heureusement, aucune perte humaine ni pollution grave par du carburant n’étaient à déplorer. Toutefois, l’Organe de lutte contre

l’événement de pollution marine par les hydrocarbures (OLEP), venant de la capitale, a déjà envoyé des spécialistes sur place.

Les responsables et les autorités devraient se pencher sérieusement sur ce genre de situation qui expose des vies humaines. Par ailleurs, certaines questions se posent, dont le contrôle des sorties à la frontière du port, s’il était effectué avant l’embarquement des passagers, ou si les marchandises exportées sont légales et autorisées.

Vero Andrianarisoa