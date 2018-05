Maurice-Madagascar – La coopération passe un nouveau palier

La commission mixte permanente des deux pays s’est réunie depuis hier dans la capitale mauricienne. Plusieurs volets de leur coopération seront abordés.

La coopération entre Maurice et Madagascar sera renforcée sur les plans commercial, douanier, culturel et légal. Quatre accords seront signés en ce sens. C’est ce qui est ressorti, hier, de la première session de la Commission mixte permanente Maurice-Mada­gascar qui se tient jusqu’à jeudi. La rencontre a eu lieu entre une délégation malgache et la partie mauricienne à la salle de conférence de la National Empowerment Foundation à Port-Louis. La coopération douanière est intéressante, souligne Usha Dwarka- Canabady, car elle comprend des mesures sanitaires et phytosanitaires pour les échanges commerciaux.

Accord douanier

La secrétaire aux Affaires étrangères de Maurice est aussi coprésidente de la Réunion des hauts fonctionnaires de la Commission mixte permanente Maurice-Mada­gascar.

Pour sa part, le chef de la délégation de Madagascar, Eric Ratsimbazafy, déclare que la lutte contre la drogue et contre les marchandises illicites qui circulent entre les deux pays est une des priorités des deux pays dans le cadre de l’accord douanier. De plus, les échanges d’informations et l’assistance mutuelle en vue de prévenir, d’enquêter et de combattre les infractions douanières ainsi que le blanchiment d’argent sont prévus dans le cadre de l’accord douanier entre la Mauritius Revenue Authority et les autorités malgaches.

Eric Ratsimbazafy prévoit également la mise en place d’une plate-forme, par l’intermédiaire de la Commis­sion mixte, afin que les deux pays puissent se réunir et régler rapidement les problèmes qui surgissent dans leurs échanges bilatéraux.

© lexpress.mu