Infrastructure – Une piscine aux normes à Antsirabe

Faisant partie des infrastructures sportives au gymnase couvert, en cours de construction à la piste Vatofotsy, et censées être inaugurées d’ici trois mois, une piscine de 25 mètres avec six lignes d’eau donne beaucoup d’espoir aux nageurs d’Antsirabe.

Sa construction est financée grâce à l’initiative de la commune urbaine de la Ville d’Eaux, celle du gymnase étant incluse dans les projets présidentiels. En fait, cette piscine aux normes pourra accueillir les compétitions nationales et apportera du changement pour la natation locale. Finalement, elle répond aux attentes des nageurs de la région Vakinankaratra.

Afin de rassurer les concernés, le maire de la ville d’Antsirabe, Paul Razana­kolona, s’est déplacé, jeudi dernier, sur le chantier en compagnie des représentants de la ligue régionale de natation. Ils ont pu constater l’avancement des travaux.

Les détails techniques de la nouvelle infrastructure ont été ainsi expliqués aux visiteurs qui n’ont pas manqué d’exprimer leurs attentes par rapport à l’organisation et la gestion de cette piscine qu’ils ont attendue depuis des années. Avec cette nouvelle infrastructure, la ligue régionale de natation du Vakinankaratra pourra relever le niveau de ses nageurs, lesquels occupent déjà des places importantes, tant au niveau national qu’au niveau international. L’existence de cette piscine va également permettre aux responsables d’appuyer leur demande pour l’organisation du championnat national de natation dans la Ville d’Eaux.

« Comme promis, la commune accorde de l’importance aux sportifs, plus que la politique », a affirmé le maire.

Angola Ny Avo