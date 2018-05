Basketball – AT2B 10 ans – Doublé de MB2ALL et Tana Shooters

Coup d’envoi ce week-end. Deux sur les quatre matches des seniors hommes ont pu avoir lieu. Gâchées par la pluie, les deux rencontres prévues ce samedi devraient être rejouées ultérieurement, à savoir celles entre AT2B1 et Lewis d’une part, et AT2B2 contre FBC de l’autre.

Les deux matches du dimanche ont, pour leur part, bel et bien eu lieu. Bon début pour MB2ALL, champion d’Analamanga N1B en titre et AMBB Mandroseza. Le premier a défait de justesse SBC SÔLA par 79 à 76 et le club de Mandoseza a, de son côté, battu sur un score net de 68 à 47 Bad Team.

Chez les dames, MB2ALL1 décroche sa première victoire en battant Fantastic par 48 à 42. Beau doublé également pour Tanà Shooters chez les jeunes. Dans la catégorie des U12 garçons, les protégés de Patrick Andriamahenina dit Coco ont disposé de Dream Team FC par 26 à 19 et chez les U18 garçons, TS a défait Bad Team par 51 à 41.

Lors de la première journée ce samedi, Dream Team s’est largement imposé sur un score fleuve de 74 à 27 face à ASTAR chez les U18G, et le club organisateur s’est incliné face à BCF Ambohi­mangakely chez les U12G.

Par contre, AT2B a arraché sa première victoire chez les vétérans hommes en battant ASTAR par 74 à 71. Et chez les dames, MMBC écrase Akanjo par 63 à 28. Les éliminatoires se poursuivent tous les weekends à Andraisoro.

Serge Rasanda