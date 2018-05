Antanifotsy – Une jeune fille meurt asphyxiée

Une jeune fille meurt d’asphyxie par respiration d’émanations de monoxyde de carbone, dans la nuit du vendredi dernier dans le fokontany Antsahamaina de la commune rurale d’Antanifotsy. Elle était hébergée, ce jour-là, par son compagnon. Ce dernier s’occupait d’un élevage de poulets de chair, et c’est probablement le foyer de charbon de bois utilisé pour réchauffer la basse-cour qui a produit le gaz mortel ayant tué la malheureuse et ayant intoxiqué le jeune homme au point de le rendre sérieusement malade.

En fait, le voisinage n’avait remarqué la présence de la jeune fille chez son petit ami que lorsque celui-ci a appelé à l’aide, le samedi matin. Le propriétaire de la maison est alors venu aux nouvelles. Il n’a pu que constater l’état critique de ses locataires. La jeune fille était apparemment déjà morte tandis que son compagnon était très mal en point.

Ils ont été évacués au Centre de santé de base, et le médecin a confirmé le constat des sauveteurs. Le jeune homme a été finalement sauvé après avoir obtenu des soins adéquats, sa santé reste toutefois précaire.

Le corps de la jeune fille a été remis à sa famille mais la police a quand même ouvert une enquête.

Angola Ny Avo