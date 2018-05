Administration – Le centre fiscal d’Ivato victime de blocage

A l’arrêt depuis deux semaines, les réalisations des transactions fiscales de la commune de l’aéroport et ses environs embarrassent les contribuables de cette localité. « Nous devions payer les patentes de nos véhicules depuis une semaine pour que ces derniers puissent rouler en toute légalité. Jusqu’à présent, aucune possibilité de d’effectuer ces transactions alors que la date butoir pour la régularisation de nos papiers est pour demain (ce jour) », déplore un transporteur. Ce dernier se retrouve obligé de louer ces véhicules avec des papiers non régularisés, un cas de figure qui affecte un bon nombre de professionnels dans cette zone.

C’est dans le cadre du renforcement de la politique de proximité menée par la direction générale des impôts que ce centre a été ouvert en 2011, pour couvrir les localités de Talatamaty, Ivato, Imerinafovoany, Ambohibao, Imerimandroso et Ambatolampikely. Selon les employés des impôts, le blocage du centre s’explique par la contestation d’une possibilité de réalisation d’un projet de privatisation du système de collecte d’impôts dans cette zone. Un projet que les autorités centrales réfutent en maintenant que le système des contributions reste le même pour tous les centres fiscaux dans le pays. Dans tous les cas, privatisation ou pas, les contribuables, qui étaient sensés éviter les coûteux déplacements sur Antananarivo pour les règlements fiscaux, paient à présent le prix de la fermeture du centre.

Harilalaina Rakotobe