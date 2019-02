Photographie- La première banque d’images d’Afrique en ligne

En temps et en heure. La première banque d’images d’Afrique, Afrikimages Agency, offre l’opportunité de suivre les actualités en temps réel dans plusieurs pays d’Afrique à travers les clichés postés par des photographes professionnels sur son nouveau site.

Lancée le vendredi 1er février à Libreville Gabon, la nouvelle plateforme internet Afrikimages Agency relate en images les divers faits dans plusieurs pays de l’Afrique. L’agence propose plusieurs rubriques, allant de l’actualité en général jusqu’à la culture en passant par les sports, l’économie.

Elle fournit plus de trente cinq mille photos éditoriales par jour sur son site afrikimages.agency. Des clichés pris par des photographes professionnels africains informent la réalité positive dans plusieurs pays d’Afrique.

« Ellz permettra aux photographes africains vivant sur le Continent et réunis autour de ce projet de montrer leur regard et de raconter leur vécu au quotidien et de montrer une autre image de l’Afrique que celle de la misère, de la famine et des guerres souvent véhiculée. Vous y trouverez nos villages, nos villes, nos us et coutumes, nos traditions, notre société et

l’actualité de l’Afrique », souligne Désirey Minkoh, fondateur d’Afrikimages Agency.

Afrikimages Agency souhaite se déployer depuis le Gabon vers les autres pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale avec son réseau de photographes déjà opérationnel dans une quinzaine de pays et qui a couvert les dernières élections à Madagascar et en RD Congo. La plateforme afrikimages.agency donne accès à l’ensemble des photos mises en ligne chaque jour mais aussi aux archives numériques disponibles.

Tous les jours, des photos sur les sujets du moment sont proposées par le réseau des photographes de l’agence dans toute l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest sur différents thèmes. La meilleure connaissance du terrain, des us et coutumes de chaque région d’Afrique constitue un atout majeure pour ces photographes de livrer des travaux conséquents. L’agence propose aux professionnels des couvertures de presse.

La formation des jeunes photographes figure également dans la priorité de l’agence.