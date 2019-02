Football – CAN 2019 – Madagascar absent de la carte

Un véritable tollé. Voilà ce qu’a provoqué la publication de la carte et des affiches de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 de football, hier, sur les réseaux sociaux.

En effet, Madagascar est tout simplement absent de cette carte. Simple oubli ou négligence délibérée, rien n’est moins sûr. Les réactions d’indignation se comptaient par milliers, très tôt dans la matinée, jusque tard le soir.

Normal, sachant que la Grande île est la première nation à avoir validé sa qualification pour la CAN, qui se tiendra en Egypte en juin. C’est d’autant plus compréhensible que les footeux soient en colère, vu qu’il s’agi­ra de la toute première apparition des Barea à ce stade de la compétition.

Et même, cela va au-delà du domaine sportif et concerne tout le pays. On attend de voir les réactions des autorités malgaches, face à cette situation. On attend également celles du président malgache de la Confé­dération Africaine de Football, Ahmad.

Une telle erreur ne doit laisser personne indifférent et doit faire l’objet d’une correction rapidement. Des excuses devraient même s’ensuivre comme après un incident diplomatique, sachant que c’est pratiquement du même acabit.