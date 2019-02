Diplomatie – Neuf ambassadeurs et deux consuls généraux abrogés

Retour au bercail. La Saint Valentin a été amère pour certains diplomates. Ils doivent préparer leur retour à Mada­gascar dans les prochaines semaines. Avant hier après-midi à Iavoloha, le conseil des ministres a annoncé l’abrogation de neuf ambassadeurs et de deux consuls généraux. D’une manière générale, cette décision concerne les diplomates nommés par Hery Rajaonari­mampianina et Marc Ravalo­manana.

Madagascar compte dix-sept ambassades à l’étranger, quatre consulats généraux et trois représentants. L’article 57 de la Loi fondamentale dispose que « le président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres États et des organisations internationales ». À l’exception de l’ambassadeur malgache au Japon, huit des onze diplomates abrogés ont été nommés sous l’ère Rajaonari­mam­pianina. Ainsi, les anciens ministres nommés ambassadeurs, à quelques jours avant la démission du président de la République en septembre figurent sur la liste. Par ailleurs, deux décrets d’abrogation datant de 2006 et 2007 ont été pris à l’endroit des ambassadeurs de Madagascar au Sénégal et au Canada.

La nomination d’ambassadeur constitue tout un processus. Outre le ministère des Affaires étrangères, elle impli­que la présidence de la Répu­blique, le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation ainsi que le ministère de la Justice. Pendant son quinquennat,

Hery Rajaonari­mam­pianina et les ministres des affaires étrangères qui se sont succédés ont mis plusieurs années pour obtenir les accords d’agrément. Une situation qui lui a valu plusieurs critiques. Il a fallu, en effet, attendre le premier trimestre 2017 pour connaître les noms des premiers ambas­sadeurs de son quinquennat.

« Quand le tambour change de rythme, les danseurs doivent changer de pas, rappelle un proverbe africain. Au vu des projets inscrits dans le document Initiative pour l’émergence de Madagascar (IEM), la diplomatie malgache repose désormais sur « le renforcement des relations auprès des pays émergents (…)». Ainsi, le document insiste sur le renforcement de la coopération avec le bloc ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) afin d’engager des relations « gagnant-gagnant ». N’ayant pas de représentation dans les dix pays membres de cette organisation régionale, Madagascar va ainsi s’appuyer sur les ambassadeurs de Madagascar au Japon, en Inde et en Chine.

Par le passé, les postes diplomatiques servaient à

« gratifier » des alliés politiques. L’École nationale de l’administration à Madagascar (ENAM), a formé plusieurs centaines d’agents diplomatiques et consulaires. Toutefois, rares étaient ceux qui ont eu l’opportunité de capitaliser leurs acquis auprès des ambassades. Lors des manifestations en avril 2018, le personnel du ministère des Affaires étrangères a réclamé la valorisation des compétences.