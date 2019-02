Danse contemporaine – La compagnie Rary inaugure l’année en instaurant « Riambita »

Une nouvelle plateforme artistique qui promeut avec ferveur et avec passion la danse contemporaine et ses artistes. Le projet « Riambita » est proposé aux amateurs de danse de la capitale.

Avec comme ambition principale de promouvoir et de faire valoir le talent des jeunes danseurs et chorégraphes nationaux, la compagnie Rary ne cesse d’innover et de faire preuve de créativité afin d’éblouir les passionnés de danse contemporaine.

Dirigée et animée par l’illustre Ariry Andriamorantsiresy, cette compagnie de danse qui, depuis plus de deux décennies maintenant, émerveille la scène artistique malgache grâce à ses pièces chorégraphiques se redécouvre ainsi à travers un nouveau projet enchanteur. Sobrement intitulé « Riambita », il s’agit là d’une plateforme artistique unique en son genre, invitant tous les passionnés de danse contemporaine à se retrouver pour créer et donner vie à leur imaginaire. En outre, ayant choisi comme résidence l’atelier du sculpteur métallique Donné Vy, à Ankazobe Alasora, « Riambita » privilégie aussi, le partage et la communion à travers la danse.

« Tout au long du mois de janvier, la compagnie Rary a convié les participants à jouir de l’environnement local, de la beauté de la nature, loin de la cacophonie de la capitale, pour éveiller leurs inspirations », souligne Ariry Andriamoratsiresy.

Samedi, la compagnie Rary proposera ainsi une restitution de ce mois de créations et d’échanges autour de la danse. Une occasion pour elle d’exposer les jeunes créateurs dans le milieu de la danse contemporaine actuelle, mais aussi d’évoquer l’importance des percussions pour la danse, et enfin, un peu de gastronomie, de présenter le succulent « Mofokoba », ce dessert typiquement malgache, et de divers mets malgaches.

Prémices d’une programmation annuelle bien garnie

Au-delà d’être une plateforme de découvertes, « Riambita » s’affirme également comme l’évènement-phare initié par la compagnie Rary pour débuter, tambour battant, la nouvelle année. Prémices d’une programmation annuelle d’ores et déjà bien remplie donc,

« Riambita » ouvre les festivités pour les danseurs contemporains nationaux. Entrant dans la continuité des précédents projets artistiques d’Ariry Andriamoratsiresy et de sa troupe, cet évènement s’enchaînera, par la suite, avec le festival « Dihy Soratra », au mois de mars, puis du Laboratoire international d’écriture chorégraphique « Labdihy », au mois d’août. Clôturant une saison qui verra l’émergence d’une nouvelle génération de danseurs prometteurs, le festival 321 se déroulera, pour sa part, au mois de septembre.

Des rendez-vous ponctuels en centre-ville

On reconnaît déjà à la compagnie Rary son attachement au Tahala Rarihasina Analakely, où d’une façon ponctuelle, elle sublime les lieux de la splendeur de ses chorégraphies. Dès lors, à partir de ce mois, la compagnie Rary proposera, en partenariat avec le Centre malgache pour le développement de la lecture publique et l’animation culturelle (CEMDLAC) Analakely, une nouvelle série de spectacles inédits. À partir du vendredi 22 février à 14h, le public aura ainsi le privilège d’apprécier sur place quatre pièces chorégraphiques, en exclusivité à chaque fois. Pour l’occasion, on trouvera à l’affiche « Teny 4 », une pièce de la compagnie Rary jouée par huit personnes, « Ecorché », la reprise d’un solo d’Ariry Andriamoratsiresy dans une version trio. Seront également programmées « An-tany », une pièce à trois danseurs proposée par la compagnie Olondihy, chorégraphiée par Tantely Chantal Razanamaro et interprétée par Hasina Rakotondrasoa et Andry Tahina Rambeloson, et « Madagasikara ve ? », une pièce de groupe de la compagnie Rabefidihy, chorégraphiée par Todisoa Alain Rafanomezantsoa.