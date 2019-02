Concert – Le jazz américano-malgache au « E-Show »

Un évènement inédit qui valorise le dialogue interculturel entre Madagascar et les États-Unis. « E-Show » privilégie des mélomanes et des artistes nationaux et internationaux.

Un concept exclusif qui promet de ravir à coup sûr les mélomanes de tous horizons. Le « E-Show » initié par l’ambassade des États-Unis à Madagascar invite le public à apprécier, chaque mois, un show-case inédit au sein même des locaux de l’ambassade. Le temps d’un après-midi, a lieu une série de concerts mélodieux, mettant surtout en avant le partage et la communion artistique entre des groupes malgaches et des artistes américains.

Valorisant ainsi une forme de collaboration culturelle, le « E-Show » pour « Embassy show » met un point d’honneur à soutenir les artistes nationaux en leur proposant une plateforme de découverte qui contribue aussi aux échanges avec les États-Unis. D’autant plus que chaque concert sera diffusé simultanément à travers le réseau des « American corners » à Mahajanga, à Taolagnaro et à Antana­narivo, ainsi que sur la page facebook de l’ambassade américaine. Mercredi après-midi, le jazz, ce genre musical populaire et apprécié autant au pays que dans celui de l’oncle Sam y a donc été à l’honneur. Pour l’occasion, Josia Rakotondravohitra Quartet, accompagné du saxophoniste américain Terry Klemensen, a émerveillé le public.

Éblouissant

Confirmant le talent particulier et la passion des musiciens locaux pour le jazz, le « E-Show » de mercredi dernier fut exceptionnel. Emmené à la baguette par Josia Rakotondravohitra à la batterie, Najakanirina Rakotonirainy au piano, Henintsoa Andriamasi­manana à la basse et la jeune Sity Rakoto au chant comme atout du quartet, le concert mélodieux et envoûtant a ébloui les mélomanes présents. Cerise sur le gâteau, l’américain Terry Klemensen a captivé par sa maîtrise du saxophone, lui qui ne cache pas sa fierté quant à sa collaboration avec ces musiciens talentueux.

« Comme nous célébrons particulièrement l’amour ce mois-ci, nous avons le plaisir d’illustrer pour vous ce sentiment enivrant qui nous envahit lorsque l’on éprouve de l’affection pour quelqu’un.

À travers le jazz, nous allons vous raconter une histoire d’amour », a annocé Terry Klemensen au public.