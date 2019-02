CEDS – Un anniversaire prônant l’environnement

Le Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques va mener des actions de sensibi­lisation sur la préservation de l’environnement sur l’axe Antananarivo-Mahajanga.

Le Centre d’Etudes Diploma­tiques et Stratégiques (CEDS) va agir en faveur de la préservation de l’environnement pour lancer la célébration de son quinzième anniversaire conformément à son slogan « Agir, transmettre et vivre ensemble ». Devant la destruction à un rythme alarmant de la biodiversité de l’île, le CEDS a choisi d’épouser les objectifs 13 et 15 des Objectifs du développement durable à l’occasion de ses quinze ans et invite à agir urgemment pour combattre le changement climatique et à gérer durablement les forêts, combattre la désertification et inverser le processus de dégradation des terres. Ainsi, le CEDS a choisi la RN4 qui relie la capitale à Mahajanga pour mener ses actions de sensibilisation au niveau des villages bordant la route.

« Lorsque nous empruntons la RN4 pour aller à Maha­janga, nous nous retrouvons souvent face au spectacle désolant des feux de brousse. Mais combien d’entre nous ont décidé qu’il est temps d’agir ?», a lancé le délégué général du CEDS pour l’océan Indien Solofo Rasoa­rahona. Ce dernier a indiqué avoir déjà reçu l’assurance du soutien du ministère de l’Environnement dans cette initiative. Par ailleurs une Université Lohataona se tiendra à Mahajanga du 20 au 22 avril.

Projet d’amélioration

Des conférences seront aussi organisées par le Grand cercle du CEDS en partenariat avec les think tanks toujours dans le cadre de la célébration. Le CEDS va également choisir des localités sur le bord de la route pour y apporter des projets d’amélioration. Solofo Rasoarahona a notamment pris l’exemple de Maneri­nerina, une commune incontournable sur la RN4 où taxis-brousse et voyageurs s’arrêtent pour déjeuner ou diner. D’après lui, cette localité devrait présenter un meilleur visage.

L’Association des anciens du CEDS (ASACEDS) entend également marquer les quinze ans de l’établissement. Depuis l’ouverture du centre, ils sont quelque sept cents auditeurs à avoir pu acquérir de nouvelles connaissances en lien avec le développement. Ce sont essentiellement des cadres supérieurs de la Fonction publique et ceux du secteur privé. L’association prévoit ainsi des actions dont le reboisement du site du CEDS à Arivonimamo, une conférence autour des enjeux environnementaux à Madagascar et une course relais grand public intitulé « mobilisons-nous pour l’environnement » entre autres.

Tolotra Andrianalizah