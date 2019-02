Braquage du SHELL Iavoloha – Passage au parquet des suspects ajourné

La gendarmerie a bouclé son enquête sur le braquage de la station-service Shell à Iavoloha dans la nuit du 20 au 21 janvier. L’affaire devait être transférée devant le parquet depuis avant-hier, mais les victimes ont demandé un report. Plus d’une dizaine de personnes ont été entendues par la gendarmerie pour cet acte de banditisme, dont des employés mêmes de la station service.

Deux escouades de bandits armés ont assailli quasi-simultanément la station- service Shell ainsi que la résidence du gérant à Ambohi­janaka, au moment des faits. L’attaque a été perpétrée aux alentours de minuit et demi. Les braqueurs qui ont assailli la station-service étaient au nombre de six.

Equipés d’un pistolet automatique et de deux fusils de chasse, ils ont menacé les personnes sur les lieux. Les voleurs opéraient à visage découvert. Ils ont mis la main sur deux coffres contenant de l’argent puis ont pris la fuite sur des scooters.

Avertie du braquage, la gendarmerie d’ Andoharano­fotsy a dépêché des éléments sur les lieux. Alors qu’ils effectuaient le constat, le gérant de la station-service, averti de l’attaque qui venait d’être commise, a signalé que sa maison à Ambodiakondro Ambohijanaka a été aussi prise d’assaut.