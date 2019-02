Basketball – Afroleague – Le COSPN face à des monstres

Les amoureux de la balle orange seront gâtés. Le coup d’envoi de la première phase de l’Afroleague sera lancé cet après-midi au palais des sports à Mahamasina.

Jour-J. Les délégations étrangères sont toutes arrivées. Les Egyptiens ont débarqué en premier ce mardi, les Angolais ce mercredi et les Congolais en deux vagues hier soir et tôt ce matin vers 1 heure. Le coup d’envoi de la première phase de l’Afroleague sera donné cet après-midi.

Le premier match entre le Basketball Club Mazembe de la République démocratique de Congo et le Smouha Sporting Club de l’Égypte aura lieu vers 15 heures trente au palais des sports à Mahamasina. Et le choc tant attendu entre le Club Omnisports de la Police Nationale de Madagascar (Cospn) et le Petro Atletico de Luanda Angola est programmé à 18 heures.

Les Policiers du Cospn auront affaire à des Olym­piens et des mondialistes. L’Atletico Pertroleos De Luanda (APL) qu’affrontera en ouverture ce soir le club champion national et détenteur de la coupe des clubs champions de la zone 7, alignera des grands joueurs membres de l’équipe nationale angolaise.

Deux d’entre eux, à savoir Gerson et Cipriano, ont déjà participé aux Jeux olympiques de Beijing en 2008. Ils avaient aussi disputé la coupe du monde en 2006 et avaient perdu à l’extrémis en quart de finale face aux Allemands, après deux prolongations dos à dos. Les trois autres membres de la sélection angolaise sont Lionel, Munga et José Antonio.

Sans complexe

« Leur moyenne d’âge est de 28 ans car les joueurs outre ces membres de l’équipe nationale sont tous des jeunes», a confié un des dirigeants de la délégation angolaise. Lors de leur deuxième entrainement hier matin, les Angolais ont essayé de se mettre à l’aise et de se familiariser avec le terrain. Ils ont consolidé la perfection individuelle, la révision technico-tactique, et ont poussé à fond le cardio.

De son côté, Cospn a effectué hier après-midi son dernier entrainement au palais des sports, « les joueurs sont à fond la forme avec un moral en bloc… C’est vrai que l’Angola est un grand pays du basketball. Mais cela ne nous impressionne pas du tout car nous jouons à domicile. Et certains des nos éléments sont habitués à des matches internationaux et/ou régionaux. De plus nous jouons pour gagner », a exprimé le coach Richardin Ratsi­tokana. Les deux meilleures formations à l’issue de trois jours du Round of 16 du groupe D se qualifieront à l’Elite 8, prévu à la fin mars.

Les deux clubs qualifiés du groupe C sont déjà connus après la première phase qui s’est déroulée en Egypte du 8 au 10 février. Ces heureux qualifiés sont le Clube Desportivo de Agosto, club champion angolais et l’Al Ahly, équipe dauphine de l’Égypte.