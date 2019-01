Tennis – assemblée générale – La CAT choisit Madagascar

La Confédération Africaine de tennis confie à la Grande île l’organisation de son assemblée générale annuelle. Plus de cinquante pays y seront attendus.

Une toute première dans l’histoire du tennis malgache. Après l’édition 2018 à Kigali au Rwanda, Madagascar a été désigné pour organiser et abriter la prochaine édition de l’assemblée générale annuelle de la Confédération Africaine de Tennis (CAT) cette année. Ce sera une assemblée générale ordinaire suivie de celle élective. Elles se dérouleront en deux jours, les 14 et 15 juin à l’Hôtel Colbert, partenaire de la fédération malgache de tennis. En marge de cette AG se tiendront les réunions de zones du continent. Durant ces deux jours, la Grande île accueillera plus de cinquante pays membres de la CAT.

L’évènement sera honoré par la présence de David Haggerty, président de la fédération internationale de tennis (ITF) et son staff, Tarak Cherif président de la confédération Africaine et son équipe ainsi que de hautes personnalités du tennis et du sport en général. Le choix du pays hôte est justifiée par le dynamisme de sa fédération nationale présidée par Stéphane Rakotondrainibe, ainsi que la progression considérable du tennis malgache pour ne citer que les résultats actuels de nos jeunes raquettes au championnat d’Afrique australe U14 et U16, garçons et filles. Lors de la première partie à Namibie, Madagascar a terminé premier au classement final devant le Zimbabwe, l’Afrique du sud, le Botswana et la Namibie,…

Fierté

« La Confédération nous a plutôt confié l’organisation logistique… ainsi nous sollicitons l’appui de l’État pour le succès de cet évènement d’envergure continentale », a précisé Stéphane Rakoton­drainibe. « C’est une fierté d’avoir été désigné et nous donnerons le meilleur pour faire honneur au pays et au monde du tennis. Ceci est une marque de confiance de la Confédération africaine envers la fédération malgache », a-t-il souligné. Durant cet évènement, «la fédération pourra mieux exposer à la CAT les diverses requêtes du tennis malgache … entre autres l’augmentation de la subvention destinée au remboursement des frais de déplacement de nos joueurs à chaque sortie internationale en Afrique. D’habitude, la confédération ne rembourse que le tiers du coût du déplacement, alors que Madagascar, un pays enclavé étant une île, est victime du coût trop élevé des billets d’avion », a mentionné le numéro un de la fédération. Tous les sujets majeurs de la FMT seront remis à la CAT pour qu’ils fassent partie de l’ordre du jour.