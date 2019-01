Prévention de la rougeole – Encore des refus de vaccination

Les vaccins contre la rougeole sont disponibles au niveau des centres de santé et de la communauté. Des parents hésitent encore à protéger leurs enfants contre la maladie.

Des parents ont fermé leur porte aux agents vaccinateurs, au premier jour de la campagne de vaccination anti-rougeole. « J’ai demandé l’avis du pédiatre de ma fille. Il a dit que ce n’est pas la peine de faire ce vaccin étant donné qu’elle a été déjà vaccinée à son neuvième mois », raconte la mère d’une fillette âgée de 10 mois, habitant à Ankerana, hier. A Ambohimanarina, la mère d’un garçon de 4 ans a prévenu les responsables de l’école de son fils, de ne pas le vacciner. « Le pédiatre a été catégorique en disant ‘étant donné que mon fils a été déjà vacciné contre la Rougeole-oreillons-rubéole (ROR), il est déjà protégé », lance cette femme.

Les responsables des établissements scolaires ont demandé l’avis des parents avant de donner leur feu vert aux agents de santé, lors cette campagne qui a pour cibles les enfants âgés entre 9 mois et 9 ans. « On va dire que

50 % des parents ont donné leur accord. Ceux qui ont refusé ont dit que leurs enfants ont été déjà vaccinés, les autres n’ont pas donné d’explication », rapporte le directeur d’une école privée à Ambohimanarina.

Rappel important

D’autres spécialistes, en l’occurrence le Professeur Noëline Ravelomanana Razafiarivao, pédiatre,

désapprouvent l’avis de leurs collègues. « Cette vaccination est importante. Plus un enfant reçoit de doses, plus son immunité est renforcée. Une seule dose n’est pas suffisante pour se protéger contre le virus de la rougeole, il faut deux rappels après la vaccination du 9ème mois. Lorsque l’enfant est bien immunisé, le virus ne peut pas être aussi résistant », explique-t-elle. Le Dr Manitra Rakotoarivony, directeur de la Promotion de la Santé publique, auprès du ministère de la Santé publique précise que « ce vaccin n’est pas contradictoire avec le vaccin ROR pour les enfants qui en ont déjà bénéficié. Ceux qui font ce rappel seront protégés des complications de la rougeole ».

Pendant que des parents hésitent à immuniser leurs enfants, le virus de la rougeole continue à faire des victimes. Selon les statistiques du ministère de la Santé publique, à la date du 11 janvier, plus de vingt-deux mille personnes ont souffert de cette maladie fortement contagieuse dans tout Madagascar, depuis août 2018. Des victimes de complications y ont succombé. A Toliara, des victimes, adultes et enfants, sont hospitalisées actuellement. A Antsirabe, des médecins rapportent le décès de trois enfants à l’hôpital de la Ville d’Eaux. à Antananarivo-ville, un enfant y a encore succombé, la semaine passée, selon le témoignage de ses proches. « La faible couverture vaccinale explique, en général, la propagation de la maladie dans tout Madagascar», indique le ministère de la Santé publique.

Alertes par cette recrudescence de la maladie, d’autres parents se précipitent à faire vacciner leurs enfants pendant cette campagne qui s’effectue au niveau de la communauté, des centres de santé de base et des écoles des vingt-cinq districts les plus touchés par la maladie. «Il n’y a pas eu beaucoup de refus dans mon secteur, en ce premier jour. On a pu vacciner environ cinquante enfants », rapporte Solo Rahantamalala, agent communautaire à Ankadindramamy. Les parents ont, encore, jusqu’au 18 janvier pour immuniser leurs enfants.