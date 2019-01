La Réunion – Deux Rafale dans le ciel réunionnais

La Réunion accueillera prochainement deux avions de chasse ainsi qu’un avion ravitailleur. Une escale avant de repartir vers la France pour un vol sans escale.

Accom­pagnés d’un ravitailleur C135 FR deux avions de chasse Rafale venant de Djibouti se poseront lundi prochain à Gillot. Ils seront rejoints le lendemain par un Airbus A330 MRTT. Pour ce ravitailleur en vol, livré en octobre de l’année dernière à l’armée de l’Air française ce sera la première escale réunionnaise. Il assurera à la fin de la semaine le retour en métropole des deux Rafale qui devraient effectuer le vol sans escale.

Vautour dans les années 60, Mirage F1, Jaguar, Mirage 2000, Mirage IV, Rafale, La Réunion a accueilli à plusieurs reprises des avions de chasse venus de métropole via Djibouti. En avril 2014, deux Rafale 01.91 Gascogne accompagné d’un ravitailleur en vol C.135FR avaient même effectué le vol aller sans escale dans le cadre de l’opération «Marathon» visant à crédibiliser la composante aéroportée de la dissuasion française en reproduisant les conditions d’un raid nucléaire lointain mais sans l’emport d’armement.

Etoffer la flotte

Lundi prochain, deux Rafale se poseront à nouveau à Gillot venant de Djibouti accompagnés d’un C.135FR pour les ravitaillements en vol. Ils seront rejoints le lendemain par un Airbus A330 MRTT dont ce sera la première escale réunionnaise.

Livré le 19 octobre dernier sur la base aérienne 125 d’Istres à la 31e escadre aérienne de ravitaillement, ce

premier A330 MRTT (Multi Rôle Tanker transport) baptisé Phenix est destiné à remplacer à terme les 11C135 FR et trois KC 135 RG du groupe de ravitaillement en vol 2/91 « Bretagne ». Entrés en service en 1964 et remotorisés ces appareils ont accumulé à ce jour quatre cent mille heures de vol. Ils seront tous retirés du service à partir de cette année et jusqu’en 2024.

D’ici 2023, douze A330 MRTT sur un total de quinze commandés auront été livrés à l’armée de l’Air française. Outre les Boeing ravitailleurs en vol, ils remplaceront égale­ment pour des missions de transport de fret et de personnel et d’évacuations sanitaires trois Airbus A310 et deux A340.

Pour l’instant, l’A330 MRTT dont un second exemplaire sera livré en septembre prochain est encore dans une phase d’expérimentation qui débouchera à la fin de l’année sur une capacité opérationnelle avec la création du premier escadron.

Le nouveau ravitailleur en vol va accumuler dans le courant de cette année environ six cent heures de vol avec au programme sept cent cinquante points d’expérimentation et vingt huit profils de mission. Le déplacement à La Réunion participe à ce programme. Il s’agit non seulement de tester l’appareil mais aussi d’entraîner les équipages et les mécaniciens afin de démontrer la capacité d’effectuer des missions de dissuasion en autonomie.

© JIR