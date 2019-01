Cercle Germano-Malagasy – Concours de petits projets culturels

Le Cercle Germano-Malagasy lance un appel à candidature pour un concours de petits projets culturels. Il octroie une subvention d’un montant d’un million cinq cent mille ariary pour les méritants.

Un bon tremplin s’offre aux acteurs culturels. Le Cercle Germano-Malagasy ou CGM à Analakely organise un concours de petits projets culturels ciblant plusieurs disciplines artistiques. Les intéressés doivent réagir avant le 18 février. Une subvention d’un montant d’un million cinq cent mille ariary sera octroyée aux méritants.

Les acteurs dans les arts visuels, l’art de la performance, la photographie, la mode, le dessin, les arts numériques, l’art photographique, la littérature, la poésie, le théâtre, et la musique sont sollicités à participer à ce concours. Ils doivent présenter un projet dont la mise en œuvre sera à Madagascar et qui doit être dirigé par des personnes de nationalité malgache, ayant plus de dix-huit ans. Les postulants doivent formuler une demande auprès du CGM, comportant une description en français du projet, un curriculum vitae de l’artiste, une lettre de motivation avec les objectifs visés par le projet, et une estimation du budget total avec un projet d’utilisation de la subvention reçue.

Culture de l’excellence

« Nous accordons une attention particulière aux projets qui présentent des approches novatrices et pleines d’esprit dans le domaine des arts qui visent à renforcer l’échange créatif entre les artistes et les différentes formes d’art, et qui abordent les questions pertinentes de la société malgache », soulignent les responsables du CGM.

En plus de la coquette somme octroyée aux méritants, ces derniers auront l’occasion de présenter leur projet dans l’enceinte du CGM, entre le mois de mars et le mois de mai de cette année. Le centre apportera aussi son soutien à l’organisation si l’artiste le souhaite. Le CGM reste disponible pour plus d’informations concernant ce concours.