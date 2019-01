Antananarivo – De l’eau boueuse sort du robinet

Des clients de la compagnie d’électricité et d’eau de Madagascar (Jirama) dans la ville d’Antananarivo ont cherché d’autres options pour pouvoir se ravitailler en eau, hier. La couleur et l’odeur de l’eau sortie de leur robinet, ont été suspectes. « Elle a était boueuse et il en sortait une odeur nauséabonde. On ne pouvait pas l’utiliser, même pour faire la lessive ou nettoyer les carreaux », indique une femme habitant le fokontany d’Ambondrona.

Ce problème a eu lieu, suite à de fréquentes coupures d’eau dans ce quartier d’Ambondrona, ces derniers temps. « En une semaine, la coupure d’eau a duré plus de quatre heures par jour. Lorsque cela a repris ce jour, c’est de l’eau inconsommable qui est sortie de nos robinets », rajoute-t-elle. Une autre victime de témoigner : « Il arrive que nos robinets ne fonctionnent que la nuit. On doit faire la queue aux bornes fontaines pour nous ravitailler en eau ».

Selon l’explication de la Jirama, les travaux de réparation effectués par ses techniciens, suite aux innombrables plaintes de ses clients sur une longue coupure d’eau, explique en partie, cette eau boueuse, mais également, le tarissement de l’eau en une longue période. L’approvisionnement en eau est revenu à la normale dans les foyers des clients de la Jirama à Ambondrona, hier. Mais la Jirama annonce d’autres coupures d’eau dans d’autres quartiers d’Antananarivo, comme à Isotry, à Ambodin’ Isotry, à Antohimadinika, à Andranomanalina, à Anatihazo, aux 67Ha, à Andohatapenaka, à Isoraka, du lundi à 19 heures à mardi à 6 heures du matin. Une conduite d’eau à Ambodin’Isotry est endommagée.

15