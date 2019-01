Ambotrimanjaka – Un malade meurt dans un incendie

Piégé dans une maison en feu, un trentenaire est mort calciné. Souffrant d’une sérieuse maladie, il n’a pas réussi à sortir à temps.

Des scènes à fendre le cœur. Un malade, âgé de trente-quatre ans a péri dans un incendie à Antsahafohy Ambohitrimanjaka. Vendredi, au lever du jour, son corps carbonisé a été découvert au milieu de gravats fumants. Dans son foyer, les flammes n’ont rien épargné. Effets vestimentaires, mobiliers, ustensiles de cuisine et divers appareils sont partis en fumée.

Le drame est survenu dans la soirée de jeudi aux alentours de 21h 30. Le défunt vivait seul d’après les informations recueillies sur place. Rongé par une sérieuse maladie, il était abandonné à lui-même avant que la mort ne le happe.

Le soir de son trépas, le trentenaire, affaibli par sa maladie a dîné tôt d’après des témoignages, pour ensuite se coucher. Avant de dormir, il a allumé une bougie, cause probable de l’embrasement d’après le constat et l’enquête des gendarmes du poste avancé de la gendarmerie à Ambohitri­manjaka. Selon un rapport parvenu à la Circonscription Inter-Régionale de la Gendarmerie Nationale (CIRGN) à Antananarivo, la bougie allumée aurait été laissée sur une table en bois alors que le souffrant plongeait dans le sommeil.

En se consumant, elle a mis le feu à la nappe qui couvrait la table, provoquant ainsi un incendie.

Suffocation

La suffocation a scellé le sort du malade. Piégé dans la maison en feu au milieu des flammes et de la fumée, il a trouvé une mort tragique. D’après les informations communiquées par la gendarmerie, le quartier s’est agité lorsque l’incendie a plongé les environs dans la panique. Réveillés en sursaut, des riverains se sont rués vers la maison embrasée, sans qu’ils puissent faire quoi que ce soit pour la victime. Des témoignages révèlent que la maison était fermée de l’intérieur au moment des faits, laissant ainsi impuissants les personnes venues à la rescousse. Le feu qui s’est propagé à une vitesse folle a, de surcroît, rendu encore plus difficile la tentative de sauvetage.

La cohue d’individus venue au secours du trentenaire a utilisé les moyens du bord. Faute d’intervention des sapeurs-pompiers, leurs efforts ont été vains. Chaos et désolation régnaient à l’endroit où se trouvait la maison après le passage des flammes.