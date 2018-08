Toliara – Grève illimitée du personnel de l’Université

Les employés administratifs et techniques de l’Université de Toliara observent depuis lundi un arrêt de travail illimité. Ils réclament de meilleures conditions de travail.

Une décision prise à l’issue de l’assemblée générale du vendredi 10 août. À travers leurs syndicats (SPATUT), les personnels administratif et technique (PAT) de l’Université de Toliara, réclament notamment l’application des 8% d’augmentation de salaire des fonctionnaires déclaré par le chef de l’État, Hery Rajaonarimampianina, depuis le mois de mai.

« Alors que tous les fonctionnaires des autres ministères ont déjà reçu cette majoration depuis quelques mois, nous nous demandons où se situe le blocage dans notre cas. Nous réclamons le paiement de cette augmentation, que l’État devait nous payer depuis le mois de mai. Nous resterons en grève jusqu’à ce paiement », martèle le vice-président du SPATUT, Mon Désir Faniriako Randrianantaina.

Toujours, d’après ce responsable, des démarches et des négociations ont été menées auprès de la présidence de l’Université de Toliara, mais cette instance n’a rien apporté comme solution pour résoudre ce problème. Une délégation s’est même rendue à Antananarivo pour essayer de voir de près cette situation, sans qu’aucune réponse fiable ne leur ait été donnée, car ils sont toujours en attente de paiement.

« Nous ressentons une immense déception, car depuis la signature du décret présidentiel au mois de mai, aucun acte majeur n’a été apporté pour améliorer nos conditions de travail », déplore le vice-président du SPATUT. Il assure que « le mot d’ordre de grève est suivi à 100% aujourd’hui où tous les services administratifs et

techniques ont arrêté de fonctionner ».

Les grévistes revendiquent, également le droit à la sécurité sociale, c’est-à-dire aux remboursements des soins ou frais médicaux. En effet, d’après eux, leur droit a été annulé depuis 2016 sans raison et sans explication. « Le président de l’Université nous a déclaré, lors de notre rencontre, que nous n’avons plus droit au remboursement des frais médicaux car cet avantage revient à ceux qui ont vraiment travaillé », se plaint Mon Désir Faniriako Randrianantaina.

Il s’agit de la première grève observée par le PAT depuis le début de l’année et depuis l’accession à la présidence de l’Université de Toliara du Dr Hugues Lezo.

Francis Ramanantsoa