Rugby à VII – CAN 2018 – Malagasy Rugby en pleine détection

Une délicate mission. Madagascar sera en lice pour disputer la Coupe d’Afrique des nations de rugby à VII qui se jouera durant la première semaine du mois d’octobre.

De ce fait, Malagasy Rugby a commencé depuis hier sa mission de détection en organisant un regroupement au niveau national. « Nous avons une liste de cinquante six joueurs et dans cette liste les sélectionneurs auront à choisir leurs éléments en rugby à VII et rugby à XV. Nous verrons comment évolueront les choses mais de cette façon nous mettrons vraiment tout le monde en considération et les meilleurs se distingueront », explique Antsoniandro Randriano­rosoa, directeur technique national de Malagasy Rugby.

Durant la participation de la sélection nationale malgache à la CAN 2017, le résultat a été une précieuse troi­sième place. Les pays qui se sont adjugés les deux premières places ont eu droit à une tournée dans dix pays où se jouent le circuit mondial en rugby à VII.

Cette fois, l’objectif des Makis durant de la CAN 2018 sera de briguer les douze premières places synonymes d’une participation au tournoi de qualification en vue des Jeux olympiques de 2020.

En parallèle avec la préparation de la CAN 2018 en rugby à VII, Malagasy Rugby est aussi dans une mission de détection des futurs membres des Makis de Mada­gascar en rugby à XV. La sélection nationale aura deux matches à jouer les 16 et 23 septembre contre l’équipe universitaire d’Oxford en Angleterre.

Cette invitation de l’équi­pe d’Oxford a pu se faire grâce aux échanges entre l’Université d’Oxford et Malagasy Rugby. « Ces deux matches serviront beaucoup pour les Makis de Madagascar. Nous verrons comment notre équipe nationale se comportera contre une grande équipe universitaire anglaise », termine Antsoniandro Randrianorosoa.