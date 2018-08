Morondava – L’hélico de l’armée lancé contre les dahalo

Armés de quarante fusils de chasse, cinquante bandits de grand chemin ont fait main basse sur quatre cents zébus à Befasy. Un appui aérien a fait ses preuves.

Le recours à la libellule de fer a fait ses preuves à Morondava. Suivi à la trace par des éléments des forces de l’ordre héliportés, une cinquantaine de bandits de grand-chemin en ont eu pour leur grade dans le village de Bekinagna Befasy jeudi. Au total, un peu moins de trois cents têtes de bovidés qui venaient

d’être dérobées, ont été arrachées in extremis aux malfaiteurs. Huit dahalo ont été tués dans la foulée et des armes, des grigris, ainsi que des objets volés, ont été

retrouvés en leur possession.

La horde de bandits s’est abattue sur le fokontany de Manometinay Befasy jeudi au réveil. Vers 6 heures du matin, ils ont pris en tenaille cette localité pour ensuite resserrer leur étau autour de quelques grands éleveurs, qui apparemment étaient dans leur collimateur.

En un éclair, les assaillants ont vidé les enclos pour rassembler quatre cents zébus. Les témoignages révèlent que les brigands étaient environ une cinquantaine. Parmi eux, une quarantaine brandissait des fusils de chasse.

Face à la puissance de feu des voleurs de bétail, les personnes prises pour cible, ainsi que le villageois, n’ont rien pu tenter au moment des faits. Il a fallu l’entrée en scène des forces de l’ordre pour donner un coup de pousse aux poursuites.

Localisation aérienne

Quinze éléments mixtes des forces de l’ordre ont été mobilisés, dont des gendarmes ainsi que des militaires de l’armée malgache.

Ce peloton réduit a d’emblée marché sur Bekinagna Befasy, pour couper court la progression des fuyards. Un appui aérien leur a été néanmoins nécessaire pour les mettre sur les pistes des dahalo et en donner la localisation précise.

Guidés par l’hélicoptère Alouette II de l’armée malgache, les poursuivants sont très vite tombés sur les bandits de grand-chemin, avec leur expérience et la puissance de feu, largement supérieures, qui ont eu raison de la fougue criminelle des malfaiteurs.

Une centaine de bœufs est encore néanmoins entre les mains des voleurs. Après avoir repris possession de la plus grande partie du troupeau subtilisé, le fokonolona a abandonné les poursuites.

Les bandits encore en fuit ont pour leur part réussi à s’évanouir dans la nature avec le reste de leur butin.