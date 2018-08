infrastructures – La « Route des œufs » enfin incassable

Le président de la République, Hery Rajaonarimampianina a démarré officiellement la construction de la Route des œufs à Mahitsy, financée par le gouvernement chinois.

Solides. Les 19,25 km reliant l’axe principal et cinq embranchements dans les communes rurales de Mahitsy, Ampanotokana et Mahazaza, situées au Nord-Ouest d’Antananarivo, seront enfin des routes « normales ».

Les quelques cent cinquante mille œufs qui prennent ces routes tous les jours n’accuseront plus de casse car elles seront entièrement bitumées. Le début des travaux a été lancé hier, à Mahitsy, par le président de la République, Hery Rajaonarimampianina.

40% des œufs consommés dans le pays proviennent des fermes avicoles installées dans ces trois communes rurales dont 80% des habitants pratiquent l’aviculture. « 10% des œufs sont endommagés en cours de route. C’est pour cette raison que le Gouvernement chinois décide d’octroyer un don pour la construction de la Route des œufs, en espérant pouvoir améliorer largement des conditions de transport des œufs, faciliter la circulation quotidienne du peuple et promouvoir le développement économique de cette région », a souligné l’ambassadeur de Chine, Yang Xiarong, présente à cette cérémonie de lancement aux côtés d’Ulrich Andriantiana, ministre

des Travaux publics et des infrastructures.

Près de 30 millions de dollars soit 103 milliards d’aria­ry ont en effet été offerts par le gouvernement chinois. L’octroi de ce don a été signé le 18 août 2017 entre l’Agence de coopération économique internationale (AIECO) du ministère chinois du Commerce et la partie malgache. L’ambassadeur chinois apprend en outre que les travaux sont confiés à la société China Zhongmei Engineering Group, et dureront trois ans.

Émergence

Des travaux de bonne qualité ont en effet été assurés afin de « servir le bien être du peuple local ». Ce fut une opportunité pour le président de la République de rappeler le rôle de tous dans la renaissance et l’émergence du pays. Il a d’abord souligné la vertu de la patience pour arriver à de bons résultats. Il a en effet promis la réhabilitation de cette route économique il y a presque deux ans.

« Tout ne peut se faire en un jour, il faut du temps », a-t-il dit. Dans son message politique, le président n’a pas omis de parler de l’Emergence du pays. « Le développement dépend de chacun de nous. Nous devons nous imprégner de la culture de l’Émergence et nous consolider autour d’une ambition collective. Il faut que nous changions. Il faut que nous nous métamorphosions. Il nous faut une renaissance des mentalités et des pratiques, et vivre le patriotisme », a-t-il rappelé.

D’autres chantiers seront également lancés incessamment tels que la réhabilitation de la zone Nord du district d’Ambohidratrimo afin de développer la filière tomates ou encore la soie. La réhabilitation de la route nationale 5A, reliant Ambi­lobe à Vohémar, a aussi été annoncée hier. La pose de la première pierre se déroulera ce jeudi. L’entreprise China Road and Bridge Corporation (CRBC) assurera la réhabilitation des 165 km de cette portion surnommée « piste de l’enfer ». Il n’a pas été indiqué, cependant, si elle sera en bitume, en cloutage ou en reprofilage.

« Toute l’équipe du ministère des Travaux publics sont déjà sur place pour ce lancement », a précisé Ulrich Andriantiana.