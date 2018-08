Exportation – Enfin des litchis de qualité sur le marché

Le concept de qualité est approprié dans la chaîne de production de litchis dans la commune de Foulpointe. Celle-ci est désignée « commune pilote ».

Près de 70 000 tonnes de litchis ne sont pas exportables chaque année. La commune de Foulpointe Mahavelona a adopté la démarche qualité suivant le référentiel Hygiène Organi­sation Restauration de l’Environnement et de la Biodiversité (HOREB) pour contribuer à la réduction de ses pertes. Les producteurs de litchis de cette commune s’imprègnent de la qualité pour pouvoir répondre aux exigences des normes et des marchés internationaux.

Un événement grandiose a ainsi réuni des opérateurs dans la filière litchi, l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM) et les autorités régionales, qui ont ainsi signé un engagement commun avec les producteurs de litchis vendredi dernier à Mahavelona Foulpointe. «Nous aurons enfin des litchis de qualité. Cette convention constitue un bon signe d’avancement vers des productions de litchis de qualité. Les producteurs sont convaincus de l’importance de la qualité, et de l’autre côté, les opérateurs et les exportateurs sont rassurés quant à la disponibilité en quantité et en qualité des produits», explique Faly Rasamimanana, directeur général de Faly Export et initiateur de la mise en place de ce système HOREB dans la filière litchi à Foulpointe.

Cette commune touristique est la commune pilote et sera même pilote en Afrique car elle a suivi à la lettre la démarche Hygiène. «Pour obtenir une production de qualité, l’environnement direct et indirect des producteurs présents dans les onze fokontany, doit impérativement être propre. L’hygiène assure ensuite la santé des producteurs afin qu’ils puissent cultiver des litchis de qualité», précise Tody Andria­maharo Jaona, maire de la commune de Maha­velona Foupointe.

Quadriennal

Les litchis de 32mm de diamètre, les très demandés sur le marché international, seront tout de suite exportés par avion. Entre 28 et 32 mm, des sociétés comme Scrimad ou Faly Export, les envoient par bateaux ou les transforment. Foulpointe est sûre de beaucoup contribuer dans le volume d’exportation de

20 000 tonnes que les régions Est et Analanjirofo exportent en moyenne. 100 000 tonnes sont produites dans tout le pays, 30 000 tonnes seulement arrivent à l’exportation. «Nos activités sont plus qu’interdépendantes. La qualité est de mise pour notre marché spécifique et nous n’aurons plus à chercher des litchis à 250 km de la région Est», s’est adressé Simon Rakoton­drahova, directeur général de la société Scrimad, à l’endroit des producteurs.

Ces derniers demandent plus de formations techniques sur l’obtention de qualité. «Dieu a fait que sur de nombreux pieds, peu seulement donnent, cette calibre de 32mm, ou cette couleur uniforme donc comment faire ?», se demande Mahavavy, producteur d’Am­bo­hi­manarivo. Arrosage, taillage, élagage et engrais foliaires sont, entre autres, des moyens pour y arriver.

Pour appuyer les efforts d’amélioration de la qualité du litchi, un plan quadriennal HOREB est conçu et vise même à mettre en place un système multimodal, c’est-à-dire, d’autres produits tels que les épices et les légumes. Ceci en partenariat avec l’EDBM, qui se chargera de la promotion des investissements dans la filière.