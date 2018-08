Examen CEPE – Stress pour les parents et les candidats

Jour J, sous haute sécurité, les candidats de CEPE effectueront l’examen avec le soutien de leurs parents.

Fin prêts. Les parents sont stressés aussi avec leurs enfants. La plupart des candidats ont visité leurs salles d’examen dans leurs centres respectifs,

hier pour Antananarivo-Renivohitra. Certains parents décident d’attendre sur le portail pour soutenir leurs enfants dans leur premier examen officiel, en cette journée unique. D’autres préfèrent répartir les tâches en faisant des tours de rôle pour accompagner leurs candidats. « Nous avons déjà prévu de programmer le suivi de l’examen de notre fille. Son père la déposera, le matin. Je préparerai le déjeuner à la maison. Quelqu’un d’autre apportera son déjeuner », affirme une mère de famille qui a accompagné sa fille, hier au CEG Antanimena.

Les parents préparent tout pour leurs enfants. Ces derniers n’ont pas oublié leur fameux chocolat d’examen. Certains ont été juste amenés dans des boutiques de chocolat pour en choisir. Les kits d’examen ont été achetés au dernier moment pour quelques uns. «J’ai déjà prévu d’acheter les fournitures scolaires de mon enfant. J’ai acheté des kits complets et neufs», affirme Justine Razakarinaivo, mère de famille.

Déroulement

Les enfants dans les écoles publiques se sentent aussi prêts malgré l’insuffisance de révision. « Je me sens prêt, même si nous avons manqué un peu de révision en classe à cause de l’arrêt des cours pendant des mois», affirme un candidat de l’EPP Avaradoha.

Environ cinq cent cinquante élèves passeront leur examen de CEPE, ce jour au CEG d’Antanimena. Environ trente mille ont é té enregistrés dans la circonscription scolaire d’Antananarivo-Renivohitra et seront repartis dans sept cent douze salles d’examen. Dix sept candidats en situation de handicap effectueront leurs épreuves dans le centre Akama pour les sourds et les malvoyants.

À l’exception, d’un candidat en situation d’handicap qui composera au CEG Antanimbarinadriana et un malvoyant au CEG Nanisana. Les candidats entameront à huit heures sans faute les épreuves de l’opération et le problème puis les épreuves d’histoire et éducation civique. L’après-midi commencera par l’épreuve de malgache puis la langue française et se terminera par la géographie.

La police nationale s’engage à veiller à la sécurité durant, pendant et après l’examen. «Tous les sujets sont entre les mains de la police nationale actuellement. Ces derniers se chargeront de la distribution des sujets dans tous les centres d’examen et collecteront aussi les feuilles d’examen de tous les candidats après les épreuves auprès du centre de correction», a-t-on rapporté dans un communiqué. La police sécurisera la transcription 24h sur 24.