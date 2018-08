Événement – Le « Festival d’art urbain » appelle les artistes

Le « Festival d’art urbain » rempile pour une 5ème édition. Fédérateur de divers talents artistiques, il conjugue valeurs traditionnelles et contemporaines.

Un rendez-vous très attendu dans le milieu de l’art contemporain, mais par dessus tout de l’art urbain dans la capitale. Le « Festival d’art urbain » initié par l’association la Teinturerie et l’Is’Art Galerie Ampasani-malo promet de se redécouvrir avec toujours plus d’envergure, de découvertes et d’émotion. Annoncée pour le 19 octobre au

4 novembre, c’est une cinquième édition encore plus éclectique que ses précédentes qui se prépare dans le cosmos culturel de la ville des Mille depuis quelques mois maintenant.

Avec comme thème principal « la mort », le festival convie pour cette fois le public et les festivaliers à s’imprégner des savoirs autour de cette entité qui occupe une grande place dans notre culture. Un thème que les organisateurs espèrent surtout redécouvrir et interpréter à leur manière par la grande communauté d’artistes nationaux. Suivant les activités durant le « Festival d’art urbain » donc, l’association La Teinturerie fait appel à des artistes issus de plusieurs courants et disciplines. Artistes en art visuel, musiciens et « performeurs » en tout genre, vous êtes ainsi invités à vous inscrire au festival.

Pluridisciplinaire

En outre, une programmation propre à chaque discipline se découvrira au public tout au long de cette cinquième édition. De quoi diversifier plus encore le contenu du festival, puisque les artistes en art visuel participeront ainsi à des résidences artistiques, ainsi que des ateliers et des expositions. Les musiciens quant à eux, auront droit à une grande scène pour des concerts. Les « performeurs» représentant la scène hip hop, le slam, la poésie et la danse se chargeront d’égayer et de sublimer aussi le festival de leur créativité.

L’association la Teinturerie invite les intéressés à préparer un « curriculum vitae » artistique ou une biographie incluant également leurs coordonnées. Ainsi qu’un portfolio pour les artistes en art visuel, l’extrait d’une chanson pour les musiciens et d’un texte ou d’une pièce pour les « performeurs ». Enfin, une lettre d’intention exprimant l’intérêt de l’artiste pour la culture et l’art urbain doit être jointe au dossier. Le tout est à envoyer via le mail « lateinturerie.isart@gmail.com» ou à déposer directement à l’Is’Art Galerie Ampasani-malo. Comme à l’accoutumée, le « Festival d’art urbain » parcourra la capitale pour sublimer plusieurs lieux de l’imaginaire et des créations des artistes qui y participeront. Le festival a le soutien de ANT Mobility Grant et de Pro Helvetia Johannesburg, ainsi que le financement du « Swiss Agency for Development and Cooperation » (SDC) cette année.