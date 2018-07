Vakinankaratra – Fin de la grève pour certains enseignants

La division chez les enseignants du Vakinankaratra. Si certains continuent la grève, d’autres vont reprendre les cours à partir de lundi.

Une partie des leaders qui ont initié la grève du personnel de l’Éducation nationale dans le Vakinankaratra a tourné casaque. Après avoir quitté le camp des manifestants siégeant devant le bureau de la direction régionale de l’Éducation nationale, ces leaders, issus de l’Aneffa ou Groupement des associations nationales des enseignants fonctionnaires et non fonctionnaires en action, accompagnés de ses membres et de représentants de parents d’élèves, ont

décidé d’effectuer un service minimum à partir de la semaine prochaine.

Durant la manifestation devant le bureau de la Cisco d’Antsirabe I, hier, ils ont lancé un appel à l’endroit des parents et des élèves des classes d’examen pour que ces derniers rejoignent leurs établissements scolaires respectifs à partir de lundi.

Or, les membres du corps enseignant et administratif de l’Éducation nationale faisant partie du « Manda­tehezan’ny Fanabeazam-pirenena » insistent pour la continuation de la grève de revendication des droits des enseignants et d’amélioration de la situation du personnel jusqu’à satisfaction totale. Ils incitent même les parents d’élèves et les élèves à les soutenir,

Mécontentement

Face à ce désaccord, probablement pour des raisons politiques et d’intérêts particuliers, quelques membres du corps de l’Éducation nationale ont choisi la neutralité.

Par ailleurs, les manifestants issus de l’enseignement technique ont montré leur mécontentement face à l’attitude du ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, Lydia Aimée Rahantasoa, lors de son passage à Antsirabe jeudi dernier. Elle avait ignoré leur demande de rencontre. Ils ont ainsi réitéré leurs attentes, en effectuant une démonstration de force devant le bureau de la direction régionale de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle. Toutefois, la ministre a présenté, lors d’un point de presse, une analyse de la réalisation des résolutions déjà prises lors de sa rencontre avec les représentants des différents syndicats d’enseignants.

Outre les nombreuses revendications communes aux établissements scolaires techniques, ces enseignants du Vakinankaratra, soutenus par les associations de parents d’élèves, insistent sur la régularisation et la dotation d’un minimum de matériel pour quelques lycées techniques de la région.